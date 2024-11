Las motos llegan a Valencia para prestar ayuda por la DANA

Ante la gran catástrofe sufrida en toda la región, la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana no dudó en pedir apoyo a los suyos para tratar de solucionar una situación nunca antes vivida. Desde hace días, centenares de personas han decidido aparcar por un momento sus vidas para coger su moto y prestar ayuda en aquellas zonas más afectadas por la DANA. En coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estos pilotos son capaces de llegar a zonas de difícil acceso, convirtiéndose muchas veces en las primeras personas en llegar a las mismas para prestar auxilio.

Actualmente son más de 200 los voluntarios que han llegado a Valencia desde diferentes provincias españolas como Madrid, Albacete, Murcia o Cataluña para ayudar a personas que lo han perdido todo. Desde hace días hacen turnos para recorrer zonas de difícil acceso como Torrent, Catarroja, Picanya o Massanasa. Así lo explica la propia Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana en sus redes sociales: “Los pilotos de Enduro se coordinan entre ellos a través de un grupo de WhatsApp de la FMCV para distribuirse en los diferentes municipios afectados”. Desde la Federación también leshacen llegar la información que les transmiten las autoridades; y entre todos ellos están consiguiendo ayudar a muchas personas. La importancia de estos pilotos de Enduro está siendo crucial para poder llegar a zonas donde nadie puede llegar: barrancos desbordados, carreteras rotas o zonas de difícil acceso a pie debido a las inundaciones.

"Las avispas salvadoras"

En muchas ocasiones,para que, posteriormente, sean lospara repartir palas, agua, medicamentos o alimentos de primera necesidad. Estas Fuerzas de Seguridad han apodado cariñosamente a estos voluntarios como; ya que son capaces de atravesar zonas que hasta la fecha habían sido inaccesibles,para poder llegar a más personas.

Daniel Albero es uno de los voluntarios que lleva días trabajando codo con codo junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para aportar su granito de arena. “"Cargamos las mochilas a tope con pan, leche, medicinas y vamos para allá" explicaba este jueves en Antena 3 Deportes. El motorista, comentaba hace tan solo unos días en sus redes sociales que “no tenía forma de expresar lo vivido ayer en la zona cero del desastre”, donde llegaron a repartir más de 500 palas entre los afectados y llevaron medicamentos a los centros de salud más incomunicados.

El deportista español, que en el año 2019 se convirtió en el primer diabético en competir en un Dakar, no ha dudado enen situaciones como la que están viviendo en Valencia: “Sólo pensar que cualquier compañero diabético que no disponga de insulina, medidor, comida...... o cualquier persona su medicación es terrible” escribía hace unos días en sus redes sociales, donde no dudó en mandar ánimos a sus compañeros y a todos los valencianos.