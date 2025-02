El MSP aspira a ser interlocutor saharaui ante la ONU sobre la base de la propuesta de autonomía

El Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) reivindicó ayer la interlocución política ante Naciones Unidas en defensa de una solución negociada al conflicto del Sáhara Occidental sobre la base de la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007. La organización fundada en 2020 y liderada por Hach Ahmed Bericalla ha celebrado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria y con la colaboración del Gobierno autonómico, su tercera Conferencia Internacional por el Diálogo y la Paz con un importante respaldo de notables tribales saharauis y representantes de los socialistas españoles, marroquíes y mauritanos. No en vano, el MSP ingresó este mes de enero en la Internacional Socialista como miembro observador.

En la declaración final de la conferencia (bautizada como Manifiesto de Canarias II), la entidad defensora de la “tercera vía” ha instado al secretario general de la ONU a que persuada a su enviado personal para el conflicto del Sáhara Occidental para que incluya en el proceso de negociación política al MSP “como interlocutor de pleno derecho”, así como “a los representantes de la autoridad tradicional saharaui, representada por sus notables o chiujs, cuya autoridad tribal es cuestionada por otra que pretende arrogarse de manera perpetua la representatividad de la población saharaui a modo de ‘título eterno’, sin ningún proceso democrático que periódicamente lo legitime”.

Además, la organización saharaui ha advertido al Frente Polisario “de los efectos nocivos que trae la persistencia de esta situación con el paso de los años, debido a su empecinamiento negándose a explorar otras vías. Queda claro que su prioridad no es la protección y el bienestar de su gente, debido a su persistencia en mantener vivo un escenario bélico que empezó con su ruptura del alto el fuego, y cuyas consecuencias no parecen dispuestos a querer amainar”.

“Sin vencedores ni vencidos”

Finalmente, el MSP ha exigido a los dirigentes del Frente Polisario a que “reviertan lo antes posible esta situación al estado de alto el fuego anterior, especialmente para evitar que aumente el número de víctimas de una contienda que nunca debió reproducirse”. “Creemos que ha llegado la hora de que vuestra organización a la que algunos de nosotros pertenecimos y nos entregamos en cuerpo y alma rectifique y se adapte a los nuevos tiempos, sea democrática y no pierda la oportunidad de participar en la solución posible mientras sea posible, aquella en la que no haya vencidos ni vencedores y en consecuencia preservar la condición de un actor más de los escenarios previsibles”, han concluido.

No en vano, en su intervención esta mañana, el primer secretario del MSP, Hach Ahmed Bericalla, ha recordado cómo la organización ha vuelto a intentar en vano invitar este año a algún representante del Frente Polisario a la conferencia internacional. “Nadie de la dirección del Polisario ignora la gravedad del momento ni la premura de una acción urgente para evitar el desastre. Les instamos a bajar de la torre de marfil y reflexionar por un instante para hacer prevalecer el sentido común y la cordura a partir de una lectura correcta de la realidad geopolítica”. “No tienen excusa como dirigentes, ni individual ni colectivamente, para continuar esta marcha hacia lo desconocido soslayando toda responsabilidad moral en un contexto de alto riesgo”, ha zanjado.

Por otra parte, en su manifiesto final, el MSP ha saludado la posición del Gobierno de España en el conflicto del Sáhara, que, a su juicio, favorece el papel español “como intermediador principal para un mayor compromiso e implicación de la Unión Europea, en aras de lograr con más celeridad avances en la resolución de esta cuestión y no limitarse a remediar sus consecuencias a nivel de los acuerdos de cooperación con la región”. La organización liderada por Hach Ahmed Bericalla ha pedido igualmente al Partido Popular que adopte una posición “más constructiva”.

“Entendemos que en la propuesta de autonomía de Marruecos y la hoja de ruta del MSP está el punto de partida hacia una nueva era en la que caben todos, y en la que todos puedan prosperar en paz y concordia”, finaliza la declaración final emitida esta tarde en Las Palmas.

“Una oportunidad”

Una de las intervenciones más esperadas, junto a la del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la del que fuera ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. El también expresidente castellanomanchego ha defendido la propuesta de autonomía presentada por Rabat como una solución “realista y factible, una oportunidad que los saharauis no deberían descartar”.

Bono ha tenido también palabras de elogio para el Movimiento Saharauis por la Paz, por “haber apostado por el camino de la paz, por una solución de compromiso sin vencidos ni vencedores, por el acuerdo y la convivencia aceptando la propuesta autonómica como punto de partida para el diálogo”.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Las Palmas Rafael Esparza ha defendido que “la resolución del conflicto utilizando como herramienta la autonomía del Sáhara dentro del reino de Marruecos es la mejor, y la única solución al conflicto y por supuesto para Canarias”. “La garantía de tener un país en progreso y en paz como nuestro vecino más próximo que recoge en su Estatuto de Autonomía para el Sáhara la potestad de establecer acuerdos de colaboración con autonomías fuera incluso del Reino de Marruecos. Esto significa para Canarias volver a tener los fuertes lazos de relaciones humanas y comerciales que tuvimos en un pasado reciente”.

En su intervención, el magistrado Ángel Llorente ha defendido que “la solución del conflicto debe estar orientada al interés de los saharauis y el retorno a su tierra de los refugiados y exiliados que lo deseen”. A juicio del magistrado, “la opción de la independencia no es factible” y “el plan de autonomía marroquí es la única solución realista. Es una propuesta que está abierta a negociación y mejoras”.

Además, el magistrado recordó que, sobre una población saharaui total estimada entre las 209.000 y las 248.000 personas en todo el mundo, los aproximadamente 90.000 refugiados en Tinduf (Argelia) representarían aproximadamente entre un 36% y un 43% de la población total saharaui, “lo que implica que la mayoría de los saharauis (más del 50%) no reside en los campamentos de Tinduf y no están representados por el Polisario”.

“Una falsa narrativa de resistencia y victimismo”

Posteriormente, el presidente del Fórum Canario Saharaui, Ignacio Ortiz, ha criticado cómo, “durante décadas, el Frente Polisario ha justificado su existencia en base a una falsa narrativa de resistencia armada y victimismo que ha permeado bien, no solo entre sus fieles en Tinduf, sino también entre la izquierda política y mediática española”. A juicio de Ortiz, tanto el Polisario como Argelia “han fracasado, no hay vuelta atrás. Es hora de buscar nuevas vías que prioricen el bienestar real de la población y no los intereses particulares de unos pocos”.

Con su tercer encuentro internacional, que sucede al celebrado en la ciudad de Dakar en octubre de 2023, el MSP continúa defendiendo la “tercera vía” para la resolución del contencioso del Sáhara. A comienzos de año, la organización liderada por Hach Ahmed Bericalla celebraba la entrada en la Internacional Socialista como miembro observador.