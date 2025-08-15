Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

Javier Lambán ha muerto este viernes a los 67 años. El expresidente de Aragón entre 2015 y 2023 ha fallecido tras una larga lucha el cáncer que le diagnosticaron hace cuatro años. Lambán fue una emblemática figura del PSOE en Aragón. Y concedió a LA RAZÓN la última entrevista antes de su fallecimiento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien mantuvo una tensa relación, le ha dedicado unas palabras en su cuenta oficial de X: "Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Mis condolencias a su familia y seres queridos".

El PSOE también se ha sumado a las condolencias: "Javier Lambán fue un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días. Gobernó Aragón pensando en todos y todas, y su legado sigue vivo hoy en esa tierra".

Nació el 19 de agosto de 1957 en Ejea de los Caballeros y se licenció en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, obteniendo luego el doctorado en Historia por la Universidad de Zaragoza. Inició su carrera política en el Ayuntamiento de Ejea en 1983, donde desempeñó puestos como concejal, teniente de alcalde y posteriormente alcalde (2007‑2014).

Simultáneamente, fue diputado y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza entre 1999 y 2011, y secretario general del PSOE de Zaragoza. Desde 2011 fue diputado en las Cortes de Aragón y secretario general del PSOE Aragonés, liderando el partido a nivel autonómico. En 2015 asumió la presidencia del Gobierno de Aragón gracias a acuerdos con Podemos, CHA e IU en una legislatura en minoría, y en 2019 revalidó el puesto mediante un gobierno cuatripartito con mayoría

Durante sus mandatos se caracterizó por aumentar el presupuesto en sanidad y educación, reforzar el municipalismo y defender los intereses de Aragón incluso al enfrentarse a su propio partido. Tras perder las elecciones de 2023 ante el PP, fue nombrado senador autonómico, pero renunció en enero de 2025 para cerrar una trayectoria política de 40 años. En su vida personal, reconocía sentirse “huérfano de representación” dentro del PSOE frente al aragonesismo que, decía, “me alegra el corazón”.

