Las mujeres de la Constitución claman contra la tensión política: "Hay que recuperar la salud democrática"

Homenaje a las mujeres constituyentes. El acto celebrado en el Congreso ha dado una tregua a la tensión política donde ha prevalecido la unión de las llamadas "madres" de la Constitución con un mensaje claro: "Consenso".

Todas ellas han puesto en valor la Carta Magna, la "partitura" que supuso la hoja de ruta para asentar una democracia. "No fue fácil", aseguran pero se logró porque existía la voluntad de avanzar y buscar lo mejor para España.

Llegaron a las Cortes en la legislatura de 1977 y estuvieron hasta el 1979, participaron en la elaboración de la Constitución, presenciaron los debates del Congreso y Senado de aquella legislatura donde, recuerdan que los historiadores tenían que significar qué cambio ha supuesto la España democrática y reconoce ya, de una manera general, que "la presencia de las mujeres en la vida pública de nuestro país fue lo que realmente cambión España", un reconocimiento visual que hizo que las mujeres se fueran afianzándose. "Ya cuesta trabajo imaginarnos aquel panorama completamente masculino que ya nos extraña", recordó una de las mujeres constituyentes. Eran pocas, pero su presencia fue muy "notoria". "Eso rompía el tabú de que las mujeres no servíamos, que no estábamos en el mundo de la política", explicaron. Además, fue muy importante "la presencia de que había mujeres, que eran parlamentarias, estaban en las Cortes en igualdad de condiciones".

Las mujeres constituyentes recordaron que fue una etapa "llenísima de dificultades" donde, además, hay que tener presente que "la transición se hizo sin partitura", cuando la democracia era un anhelo y millones de españoles no sabían qué era. "Las sendas que se vislumbraban para alcanzar esa democracia estaban llenas de incertidumbres y anhelos. No sabíamos cómo iba a acabar" por lo que reconocieron que entonces, tenían ciertos visos de aventura".

El 15 de junio de 1977 fueron elegidos los parlamentarios "sin saber que aquella legislatura derivaría en constituyente". "Esto nos tiene que dar la idea de un anhelo al llegar a la democracia. Teníamos un método: tan pronto empezamos a elaborar la Constitución: el diálogo, el consenso, la colaboración operativa, la lealtad institucional, la lealtad institucional, a lo que queríamos: el bienestar más alto en la historia de España, un logro enorme el de la democracia española.

Y es que, en todas las democracias que se precien, donde cosechó unos logros extraordinarios, se reconoce que los representantes del pueblo "merecen un respeto y una consideración dentro y fuera de las instituciones parlamentarias. Fue entonces cuando lograron un periodo que tildaron de "maravilloso", algo que parece que ahora se ha olvidado. "Con la vorágine actual podemos hablar de historia, de presente político, lleno de agresiones, de violencias verbales, psicológicas, con descalificaciones continuas", subrayó María Izquierdo, diputada socialista de entonces. Asimismo, lanzó una crítica a los diputados que ocupan ahora el Congreso, y que "agrian el turno político hasta hacerlo irrespirable, desacatan las autoridades, las descalifican. "Nada de esto es constitucional", ha señalado porque "esto contradice las posiciones" ya que la Constitución está hecha para situarse en el centro político. "Todo salta complemente con este clima" y apuntó que la Constitución del 78 tenía un mandato constructivo. "Quienes trabajan con tanta polarización no se enmarcan dentro de la Constitución" porque, lo que costó tanto trabajo diseñar, se basó en los consensos. Asimismo, instó a sus señorías a "recuperar aquella forma de hacer política, la salud democrática, la lealtad a la democracia, al entendimiento entre nosotros".

Incidió en el 46 aniversario de la Carta Magna que, a todos los que tienen responsabilidades, "recuperen el método constitucional" porque "los modos de hacer política están condicionando los contenidos hasta invalidarlas", viejas formas, contenidos mínimos donde el resultado, es la "nada". Además, recordó que ahora será más fácil recuperar los modos y formas de hacer política porque ya tenemos partitura, tenemos las fórmulas escritas, las normas que deben permanecer y, siguiendo esa pauta, debemos avanzar.

Por su parte, Dolores Calvet, PSUC, recordó que las mujeres que tuvimos la oportunidad de estar en esa etapa "nos considerábamos afortunadas. No sabíamos que éramos tan importantes" siendo entonces una de las situaciones "más difíciles" para las mujeres. Acompañó a Dolores Ibarruri donde los medios aseguró que ésta había entrado con "dos secretarias. Nadie concebía que estas podían ser dos jóvenes diputadas y las exigían el DNI". "Teníamos un objetivo común: la democracia y las reivindicaciones de las mujeres". Asimismo, Calvet consideró que muchas de las cosas que consiguieron, no son inamovibles ya que se puede volver a atrás. "Aunque tenemos alguna edad ya, estamos dispuestas a luchar para que esto no pueda volver atrás y no tengamos que reivindicar las mujeres lo que reivindicamos hace años", dijo. "El de hoy es un homenaje también futuro. Estamos dispuestas a seguir trabajando en este sentido".