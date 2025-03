Nueva jornada negra para el Gobierno en el Congreso: suma otra ley rechazada y se divide sobre la OTAN

Pedro Sánchez ha cumplido esta misma semana 16 meses desde su investidura en noviembre de 2023 y, muy probablemente, sabía que la legislatura iba a ser difícil, pero seguramente no tanto. Casi pleno tras pleno, el Gobierno acusa su debilidad parlamentaria con sonoras derrotas y con divisiones en asuntos muy sensibles, como la Defensa. En esta ocasión, este mismo jueves, el Gobierno ha visto cómo el Congreso ha rechazado su ley para crear la agencia de salud pública, que es una medida "estrella" de Sánchez, como castigo de PP y Junts por las maniobras del PSOE y Sumar para impedirles incluir una enmienda en la ley de pérdidas alimentarias, y se ha dividido sobre el aumento del gasto en Defensa.

Lo cierto es que la gestión que ha hecho el Gobierno de la ley de pérdidas alimentarias ha marcado buena parte de la jornada. En esa iniciativa, PP y Junts habían pactado incluir algunos cambios en el Senado y esperaban poderlos avalar en la votación del Congreso. Sin embargo, por medio, en una decisión inédita, se ha entrometido el Gobierno en el Poder Legislativo y ha vetado esas enmiendas, contra el criterio incluso de los propios letrados del Congreso. En concreto, PP y Junts querían meter una enmienda para alargar la vida de las instalaciones de cogeneración eléctrica del sector porcino, pero el Gobierno lo ha vetado porque bajo el pretexto de que suponen una merma presupuestaria de 70 millones de euros.

Esa maniobra del Gobierno ha desatado el malestar de Junts y del PP, que han votado en contra de la ley para crear una agencia de salud pública: de hecho, ambas formaciones iban a apoyarla dado que en la Comisión de Sanidad la respaldaron. Pero el giro de los acontecimientos ha provocado esta situación. En el PSOE evitan los alarmismos y atribuyen la decisión del PP a un "juego infantil". En cualquier caso, el Gobierno no ha podido vetar todas las enmiendas de la ley de pérdidas alimentarias y han salido adelante dos apoyadas por el PP, Junts y PNV contra el criterio del PSOE, aunque vinculadas con el lobo al norte y al sur del río Duero.

Esa ha sido la gran derrota parlamentaria de Sánchez, aunque no han sido los únicos problemas. En este sentido, el presidente del Gobierno ha visto cómo, contra su criterio, sus socios han apoyado tres puntos delicados relativos a Defensa. En concreto, Sumar, Podemos, Bildu y Esquerra (se ha abstenido en dos) han apoyado la petición de salida de España de la OTAN, la solicitud de renuncia a los 800.000 millones de euros del plan de rearme de Europa y de rechazo del aumento del gasto militar. Junts y PNV sí que se han alineado con el PP y el PSOE en este ámbito. No obstante, no ha prosperado la proposición no de ley del PP que planteaba instar a Sánchez a pasar el aumento de gasto por el Congreso. Alberto Núñez Feijóo ha llevado esta división y debilidad del Gobierno a Europa ya que este jueves ha estado en Bruselas reunido con socios europeos y la líder Ursula Von der Leyen.

Finalmente, PSOE y Sumar también han sumado una derrota más en materia migratoria: en concreto, han votado contra un punto de una moción del PP que sí se ha aprobado con el voto pedía al Gobierno que solicite el despliegue de Frontex en la ruta canaria. Este punto ha contado con el apoyo del PNV.