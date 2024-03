Nuevo episodio de tensión por el "caso Koldo" en el Senado en el que solo siete ministros dan la cara

La presunta trama corrupta por las comisiones por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia ha vuelto a ser objeto de enfrentamiento entre el principal partido de Gobierno y el de la oposición. Un Senado semivacío en el que solo siete ministros han dado la cara, mientras que el resto-incluido el presidente del Gobierno que se encuentra de viaje oficial a Chile y Brasil- se han ausentado del control de la oposición, que ha registrado seis preguntas sobre el "caso Koldo" y una interpelación del PP sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno ante la trama de corrupción de compra de material sanitario en pandemia.

Si la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitaba dar respuesta a la oposición sobre si conocía o no la trama cuando cesó del Gobierno al exministro José Luis Ábalos en 2021, hoy, sus ministros han seguido la misma línea y han evitado dar explicaciones a la oposición. El "caso Koldo" es ahora un ariete entre PSOE y PP para echarse la corrupción a la cara y a medida que van conociéndose informaciones investigadas por la UCO, la tensión entre ambos partidos va creciendo. El PSOE, el partido salpicado por la trama busca escudarse tras el asesor del exministro José Luis Ábalos como único implicado en la causa, a la vez que blinda a otros posibles afectados por los contratos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas; como la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol y al ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres ( expresidentes de Baleares y Canarias, respectivamente).

A preguntas de la portavoz del PP en el Senado Alicia García, la vicepresidenta primera María Jesús Montero no ha dado detalles sobre la información del caso “Koldo”, mientras los populares recriminaban que ella “lo sabía y lo tapó”, en base a la información sobre que su ministerio conocía las irregularidades de la trama corrupta desde 2022, como adelantaba ABC. Montero ha defendido en todo momento que “los contratos fueron legales y los procedimientos correctos” y aseguró que eso no lo pone en duda el juez. Aun así, no negó que conociese irregularidades en los contratos. Sí ha reconocido que “evidentemente una persona se ha aprovechado de la relación de confianza (Koldo García) para su propio beneficio en lo peor de la pandemia”. Condenó ese tipo de “comportamientos”, pero lo usó para atacar a los populares. “A diferencia de ustedes siempre hemos condenado a aquellos que han querido enriquecerse con la pandemia”, zanjó.

Los populares han cargado contra el blindaje del PSOE a la tercera autoridad del Congreso una vez que la Fiscalía Europea ha decidido investigar por malversación los contratos con fondos europeos en las Islas Baleares. “Son el gobierno de la mentira y la corrupción”, ha censurado la senadora popular que ha criticado que la vicepresidenta María Jesús Montero “desoyera” las advertencias que recibió por parte de los funcionarios sobre posibles ilegalidades. Ante esto, la vicepresidenta ha pasado a atacar a los populares por el caso archivado sobre los contratos en pandemia del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El PP también ha acusado al Ejecutivo de ser “responsables” de la trama y sin embargo, “decir que no saben nada”. “22 ministros, seis involucrados, dos secretarios de Organización, dos comunidades, una presidenta y aquí nadie sabía nada!”, ha reprochado el senador José Antonio Monago. “Sánchez fue avisado hasta seis veces y dice que no sabía nada”, censuró el popular. Ante esto, el Gobierno se ha enrocado y tan solo ha defendido que los contratos para la compra de material sanitario en pandemia “son legales y los procedimientos correctos”.

Ante la ofensiva del PP con el "caso Koldo", Félix Bolaños ha sorteado el tema centrándose en la amnistía y el último informe de la Comisión de Venecia ya que considera que el órgano del Consejo de Europa ha dado un aval a la medida de gracia. Es decir, en el Gobierno aprovechan ese pronunciamiento para tomar oxígeno y desviar el foco de atención. "Gracias al PP y al Senado por haber pedido un informe a la Comisión de Venecia", ha ironizado Bolaños, ya que ha sido el propio Senado a petición del PP quien ha pedido ese informe sobre la amnistía. No obstante, el propio Antonio Silván, senador del PP, ha criticado la "apresurada manipulación" del informe que ha hecho el Gobierno.