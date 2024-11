Nuevo frente judicial para Pedro Sánchez: la jueza cita a declarar como investigado a su hermano

En plena tormenta política por las acusaciones del empresario Víctor de Aldama al presidente del Gobierno y varios de sus ministros, la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal ha citado a declarar como investigado el próximo 9 de enero en relación a su contratación como coordinador de conservatorios primero, y jefe de la Oficina de Artes Escénicas después. La magistrada Beatriz Biedma también cita ese mismo día al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Asimismo, insta a la Asamblea de Extremadura a que aclare la condición de diputado de Antonio Garrote, a quien por su condición de parlamentario no puede investigar, antes de remitir una exposición razonada al TSJ extremeño con la relación de indicios para investigarlo.

Entre el 9 y el 10 de enero, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz -que acuerda, para evitar filtraciones, se entregue la citación a David Sánchez, Gallardo y una tercera imputada a través de su defensa y al resto "de forma personal" y "en su puesto de trabajo"- ha citado a otros siete investigados. A otra de las imputadas, tras constatar que no trabaja ya en la Diputación, le apremia a personarse en el juzgado "a la mayor brevedad" para notificarle la citación.

Un día antes, el 8 de enero, la jueza ha citado como testigos a la directora del Conservatorio Superior de Música, a su antecesor y a la responsable del Conservatorio Profesional de Música. En esa misma jornada comparecerán en el juzgado como peritos tres altos cargos de la delegación de Hacienda en Extremadura en relación al supuesto incremento patrimonial de David Sánchez y al informe tributario sobre los hechos objeto de investigación.

La decisión de la magistrada se produce tras el informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que analiza los correos incautados en la Diputación de Badajoz a David Azagra, nombre artístico del hermano de Sánchez, y a otros ocho altos cargos y funcionarios, incluido el propio Gallardo.

En el citado informe, señala la jueza, la UCO no aprecia tras analizar sus declaraciones de bienes un "incremento patrimonial injustificado" de David Sánchez pues "no se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros". Según explica la Guardia Civil, "se trataría de un cálculo erróneo" debido a que en las declaraciones de los años 2017, 2019 y 2021 se refleja como "valor nominal" la unidad de medida en euros, y en las de 2022 y 2023 "no se concreta dicha unidad, por lo que se habría interpretado que se trata de número de acciones y no del valor en euros de las mismas".

En todo caso, para aclarar este extremo ve necesario que el BBVA aclare "el valor nominal de los depósitos de diversas acciones" que consten en dicha entidad bancaria a nombre de David Sánchez en noviembre de 2017, noviembre 2019, diciembre 2021, noviembre 2022 y junio 2023.

Biedma acuerda que se solicite a la Diputación de Badajoz que entregue "a la mayor brevedad posible" la normativa que regula la modificación de la relación de puestos de trabajo para constatar si, como mantiene la institución, la modificación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música que se adjudicó a David Sánchez a "jefe de la Oficina de Artes Escénicas" estaría "eximido del trámite de negociación y dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo".

Asimismo, reclama las fichas sobre cambios en la denominación de puestos de trabajo en la Diputación en los últimos cuatro años, el "proyecto de coordinación" que se exigió a los once aspirantes al puesto de coordinador de conservatorios que terminó adjudicándose a David Sánchez y el organigrama de la Delegación de Cultura, Juventud y Bienestar Social entre los años 2016 y 2023.

Un año sin despacho

El contrato de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de música (que después se convirtió en jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación sin que mediara concurso alguno para la plaza de nueva designación) especificaba que debía prestar sus servicios "de forma habitual en Badajoz", en la sede del Conservatorio Superior de Música y que no tenía autorizado el teletrabajo. Sin embargo, la propia Diputación informó a la instructora de que entre abril de 2023 y abril de 2024 -mientras según la denuncia de Manos Limpias que originó la actuación judicial residía en Elvas (Portugal)- careció de "lugar fijo habilitado", siendo ubicado el pasado mayo en un nuevo despacho en la Plaza de España de Badajoz.

A la magistrada le llamó la atención que tratándose de personal de alta dirección careciese "de despacho propio durante un año" y que se le asignase uno precisamente "justo en el mismo mes en que se interpone la denuncia".