Otegui arremete contra la Transición que permitió que hoy EhBildu esté en las instituciones

Arnaldo Otegui, el líder de EhBildu, ha arremetido hoy contra Transición que, entre otras cosas, permitió que las distintas formaciones políticas, con uno u otro nombre, pudieran estar representadas en las instituciones; en el Congreso de los Diputados, desde la Primera Legislatura.

Para el dirigente abertzale, antiguo miembro de ETA y condenado por el secuestro de un industrial, el franquismo de alguna manera pervive y de ahí se derivan los probemas del País Vasco, lo que él llama Euskal Herria.

"Se cumplen 50 años de los fusilamientos franquistas del 27 de septiembre y de la coronación del Borbón. Esto explica la transición mejor que nada: muchos de los problemas nacionales y sociales de hoy en día, son consecuencia de aquella operación política", ha asegurado.

Olvida Otegui que es una de las prineras decisiones que adoptaron los parlamentarios de la Transición fue aprobar una generosísima amnistía que puso a todos los etarras en la calle y perdonó a los que estaban huidos de la Justicia. A las pocas semanas de la promulgación de la ley, la banda terrorista volvió a asesinar. El 90% de sus crímenes fueron cometidos en democracia y el resto durante el franquismo. ¿Contra quién luchaban sus antiguos compañeros?

La intervención de Otegui se puede encontrar enhttps://x.com/ehbildu/status/1984956083878703537