El PNV insiste en que se reconozca la «realidad nacional vasca»

El PNV se encuentra en una encrucijada. Desde que EH Bildu avanza posiciones, los nacionalistas vascos tratan de posicionarse y que ninguno de sus gestos sea considerado menos que los de la formación de Arnaldo Otegi, pues está en juego la lehendakaritza en 2024. Por ello, nada de lo que hace es por azar y el otro día ya reivindicaron que son ellos los que han frenado a la «derecha,», como si el PNV fuera un partido de izquierdas como tal. Y en este contexto sigue a EH Bildu, quien ya reclamó, tras conocer los resultados del pasado 23J el «reconocimiento de la realidad vasca».

Así, el presidente de la Ejecutiva guipuzcoana (GBB) del PNV, Joseba Egibar, defendió ayer eso mismo, que «el reconocimiento de la realidad nacional vasca y catalana constituye la base para abordar el debate sobre el modelo de Estado». Así, insistió en que «el debate sobre el modelo territorial exige contemplar los ámbitos de decisión comunitaria de nuestras respectivas naciones».

En un mitin celebrado en Mutriku con motivo del aniversario de la fundación del PNV, Eibar recordó que Sabino Arana fundó el partido jeltzale «después de las aboliciones forales que dieron origen al denominado conflicto político». Tras apuntar que «no fuimos creados como partido para tener como fin asegurar la estabilidad de ningún Gobierno español o francés», subrayó que «la cuestión nacional vasca es lo que hace que se cree el PNV». «El objetivo político es la constitución de un Estado vasco que nos una a todos los vascos», añadió.

El dirigente jeltzale afirmó que «el principio democrático es la fórmula de legitimación del proyecto político de una nación como la vasca y, para eso, hace falta una voluntad política continuada». «Esa es, precisamente, la clave de la estrategia del PNV, que ha mantenido y sigue manteniendo una voluntad popular continua a favor de la causa nacional», remarcó.

Egibar aseguró que «la expresión de la voluntad popular tiene que encontrar un camino para su materialización y ese camino es el principio democrático», al tiempo que sostuvo que «el principio democrático exige que la decisión de la ciudadanía vasca tenga un valor relevante y que, además, prime en la relación con el Estado; el Estado tendría que modificar lo que fuera necesario después de una negociación, y dar cauce a la voluntad libre y democráticamente expresada». «Hay que responder a esa voluntad y no al revés, la voluntad popular no debe quedar acotada por una norma que se presenta como inmutable», argumentó.

Joseba Egibar se mostró convencido de que «hay que abrir la puerta a ese debate» y, con ese fin, puso en valor «el anclaje de los derechos históricos». No obstante, reconoció que «las estructuras de estado no se regalan». «El Estado no te va a reglar nada, tú tienes que conquistarlo, tienes que reclamarlo y conseguirlo por vías políticas y democráticas; y tenemos que ser conscientes de que estamos operando políticamente en un estado que niega nuestros derechos nacionales», advirtió.

En este contexto, incidió en que «el reconocimiento de la realidad nacional vasca y catalana constituye la base para abordar el debate sobre el modelo de Estado», para añadir que «el debate sobre el modelo territorial exige contemplar los ámbitos de decisión comunitaria de nuestras respectivas naciones». «Para preservar lo que tenemos y dar un nuevo salto, los catalanes y vascos debemos crear oportunidades nacionales», dijo.

Además, señaló que seguirán «priorizando la construcción de la nación vasca y la construcción de la sociedad vasca, en favor de justicia social o del euskera».