Podemos deja la debacle de la noche electoral en manos de sus candidatos autonómicos

La debacle de Podemos ha sido total. Los morados desaparecen de cinco de los seis gobiernos autonómicos de los que formaban parte. Solo mantienen Navarra. Un fracaso en el que se han dejado hasta 32 escaños autonómicos por el camino y se salda con la salida de facto de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Tampoco lograron entrar en los ayuntamientos respectivos. Perdieron su representación total en Canarias, además y bajan en Asturias y Aragón. Solo se mantienen Extremadura, Murcia y La Rioja y suben un escaño en Navarra.

El hundimiento de los morados se vivió este domingo con absoluto luto en la sede de Podemos en Madrid. La prudencia, a primeras horas, cuando las encuestas a pie de urnas y los primeros resultados escrutados permitían salvar los muebles en plazas clave para los morados, era máxima, sin caer -eso sí- en el optimismo. Fue cuestión de horas cuando esta prudencia se convertía en malos presentimientos avalados por los datos electorales.

Un descalabro que deja a los morados sin avales en plazas en los que sus competidores consiguen salvar la estrategia, como en la Comunidad de Madrid -Más Madrid- y en el territorio valenciano -Compromís. Y que, fueron asumidos en solitario por los candidatos autonómicos en la Comunidad de Madrid y en la capital, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, respectivamente.

Ningún portavoz nacional salió a hacer autocrítica en Podemos en la noche electoral. Tampoco -y no estaba previsto- las principales caras visibles del partido, las ministra y secretaria general Ione Belarra y su número dos y ministra, Irene Montero bajaron a asumir los resultados.Sin embargo, ambas, se volcaron totalmente en la campaña electoral con actos diarios e incluso varios al día, con el objetivo de arropar a todos sus candidatos y remontar lo que finalmente ha sido imposible de salvar. Si bien, los portavoces habituales del partido -de la ejecutiva estatal, Isa Serra, Pablo Fernández o María Teresa Pérez- tampoco dieron una reacción a la prensa.

En rueda de prensa, pasada la media noche, Alejandra Jacinto reconoció los malos resultados que, a su juicio, significan una "mala noticia para los que defienden la Sanidad y Educación pública, los derechos de la vivienda y los servicios públicos en su conjunto". En el análisis, echó en falta de que en la campaña no se hablaran "de los problemas de la gente" y pidió una reflexión general -no particular- al bloque progresista. "Es necesaria la unidad de los progresistas con el motor de Podemos", lanzó. "Estos resultados nos tiene que hacer reflexionar. El bloque progresista no ha logrado el espacio suficiente y es necesario la unidad de los progresistas con el motor de Podemos y creo que así será posible ganar la confianza de la ciudadanía con un bloque progresista fuerte, unido y valiente".

Será ya hoy cuando los portavoces del partido hagan autocrítica de los resultados y asuman como propios los resultados. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, dará una entrevista en TVE y los portavoces de Podemos, Isa Serra y Pablo Fernández, darán rueda de prensa después de la reunión de la Ejecutiva de Podemos.