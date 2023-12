Podemos desafía a Sumar y se presentará por separado a las elecciones europeas con Irene Montero a la cabeza

No hay vuelta atrás. La ruptura de Podemos con Sumar ya es total. Y el paso que ha dado hoy el núcleo duro de la formación morada -cada vez más aislado de la opinión del resto de dirigentes- es claro. La secretaria general, Ione Belarra, ha pronunciado las palabras de la desconexión total con la que ya varios dirigentes y el exlíder Pablo Iglesias, habían dibujado el escenario días antes.

Podemos se presentará en solitario a las próximas elecciones europeas que se celebrarán en el mes de junio. Será un plebiscito en toda regla entre Podemos y Sumar, donde ambos demostrarán su fuerza electoral. Y será, como estaba previsto, Irene Montero la candidata de Podemos para las europeas. Así lo ha confirmado la secretaria general Ione Belarra. "No nos podemos permitir la tibieza", ha dicho, "nosotros no nos referenciamos en la familia política del social-liberalismo que representan los verdes y el PSOE". Así, ante 1.200 personas, los morados han escenificado el desafío a Yolanda Díaz. "Quiero pedirle a Irene Montero, una militante extraordinaria, una mujer inteligente, honrada, humilde, que se presente a las primarias de Podemos y que si así lo decide la militancia sea la candidata a las elecciones europeas".

La decisión llega después de la ruptura en el Congreso de los Diputados del pasado cinco de diciembre donde los morados, por sorpresa, derrumbaron todos los puentes con el partido de Yolanda Díaz anunciando su salida al Grupo Mixto tras denunciar que el grupo parlamentario de Díaz les "invisibilizaba" y les prohibía hacer política.

"Quiero pedirte Irene que nos ayudes a poner en pie en lo más alto, la bandera de la justicia social, del feminismo, del ecologismo, de las que no se callan cuando es difícil hablar, la bandera de las que no se rinden incluso cuando nos derrotan", ha dicho, en referencia al veto de Sumar para que Irene Montero concurriera a las elecciones generales. "Nadie mejor que tú para ayudarnos a poner en pie un nuevo proyecto ambicioso que haga avanzar España hacia el futuro, igual que has hecho avanzar nuestro país en políticas feministas".