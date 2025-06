Podemos plantará a Sánchez en su ronda de reuniones: "No vamos a participar en el lavado de cara de un partido corrupto"

La situación es tan delicada y tan imprevisible, que los socios del Gobierno, lejos de aportar claridad, tratan de tomar precaución y, algunos, distancia. Podemos es el socio que más contundente se ha mostrado, de momento, ante el caso de corrupción que afecta de lleno al PSOE y es por eso que, busca, al contrario que otros aliados del Ejecutivo, alejarse para no quemarse.

Para Podemos no es el caso abstracto de una "manzana podrida", sino que ya se puede hablar del "caso PSOE". Es por eso que el partido morado no quiere ser cómplice de las consecuencias que pueden suponer seguir apoyando al Ejecutivo del PSOE. Así, la primera medida que ha tomado la ejecutiva morada es la de no asistir a la ronda de reuniones que va a emprender el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No vamos a participar en el lavado de cara de un partido corrupto", ha avisado el portavoz del partido, Pablo Fernández. Del mismo modo, el partido de Ione Belarra ha avisado de su intención de construir una "alternativa a la corrupción". Los morados, sin embargo, descartan una moción de censura liderada por el PP, pero sí avisan de que Pedro Sánchez "no está legitimado para liderar el Gobierno".

IU mantiene el apoyo al Gobierno

Por otro lado, a la espera de que sea el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien anuncie nuevas medidas para hacer frente a la corrupción, IU, de momento, se esfuerza por blindar al Gobierno. El partido que dirige Antonio Máillo quiere evitar que el devastador "informe Cerdán" pueda llevarse por delante el Gobierno y es por eso que asegura que quiere "mantener el Gobierno" y ha diferenciado la corupción del PSOE. El Gobierno, dice, "no está afectado" por las presuntas irregularidades que rodean al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ni "tocado" por corruptelas atribuida a la trama Koldo, pero ha advertido de que en caso de que esta formación quedara imputada por presunta financiación ilegal, supondría un "cambio de pantalla absolutamente incontrolable".

"Habría un cambio de pantalla si hubiera una afectación al Gobierno y del presidente del Gobierno, pero no lo hay y eso es muy importante. Es muy importante también para defender la acción del Gobierno", ha enfatizado Maíllo para agregar que la realidad es esa y no "supuestos que no se dan ahora", ha recalcado, después de presentar una batería de medidas elaboradas por IU en materia anticorrupción, como es elevar las penas por estos delitos, endureciendo los tipos penales de cohecho o prevaricación, elevar las inhabilitaciones ante prácticas irregulares, limitar aforamientos o prohibir contratación con empresas condenadas por tramas corruptas, entre otras. "