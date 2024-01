Los policías de Barajas, "vendidos" ante la "ratonera" de la sala de los inmigrantes que esperan asilo

Siguen llegando inmigrantes al aeropuerto de Barajas y con ello aumenta la presión en las salas donde esperan los solicitantes de asilo que ronda ya los 450.

Para "descongestionar" estas salas se ha abierto una nueva donde los 135 que permanecían en la 4 van a ser traslados a ella -la sala 1- mientras se procede a fumigar la sala infectada con chinches y cucarachas.

Desde el sindicato unificado de policía (SUP) han advertido de la "ratonera" en la que se va a convertir la nueva sala habilitada en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez ya que, a diferencia de las otras, ésta deja "vendidos" a los policías que tengan que prestar servicio en la misma ya que carece de las medidas de seguridad necesarias. Y es que no hay mampara que separe a los policías de los inmigrantes por lo que tendrán que estar en el interior de la misma. Esto, aseguran es "muy peligroso" ya que dos agentes prestando servicio no pueden actuar frente a 135 en caso de amotinamiento, peleas entre ellos o, incluso intentos de fuga.

En los últimos días ha habido hasta dos intentos de huida de los inmigrantes a través de dos butrones que fueron frustrados por los policías. En uno de ellos intentaron acceder al exterior a través de un agujero que realizaron en el falso techo en la sala 3. También, fue hallado por los agentes otro butrón en el techo de una de las duchas del baño. Sin embargo, aunque mediante este método no han conseguido salir de las salas sí que lo hicieron reventando el cristal de una de las ventanas de manera que consiguieron escapar hasta 17 marroquíes -a los que se les había denegado el asilo- que accedieron a una de las pistas de la terminal de Barajas donde solo uno de ellos pudo ser detenido. Días antes se habían fugado también otros 9 inmigrantes.