Policías y guardias civiles advierten al Gobierno y a Junts que van "contra la Constitución"

La Plataforma por una Jubilación Digna y la plena Equiparación vuelve a las calles de toda España para recordar que la Policía Nacional y la Guardia

Civil son las dos únicas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que la maniobra política del Gobierno y Junts va en contra de la Constitución Española y diferentes leyes del marco jurídico español y europeo. Policías nacionales y guardias civiles de toda España advierten con estas movilizaciones que el Gobierno sigue mintiendo y pretende vulnerar las leyes cediendo a los chantajes separatistas, arriesgando la seguridad nacional, dando la espalda a Europa para que no sean conscientes del riesgo que corre nuestra frontera y, sobre todo, la lucha contra el crimen en todas sus formas. "Es necesario que Europa intervenga para que se cumpla el pacto sobre migración y asilo de la Unión Europea que busca la unidad de criterio y actuación de los estados miembros".

Subrayan también que un cuerpo policial autonómico no puede ni debe arrogarse las funciones asignadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la

Constitución Española. "Esos dos cuerpos son la Guardia Civil y la Policía Nacional, no hay más. La ley ya contempla las funciones y atribuciones de los cuerpos autonómicos está delegación que pretenden no puede seguir adelante". Subrayan que la plataforma "no va a detenerse en su lucha" y, además de continuar con sus protestas, acudirá a la Justicia, dentro y fuera de España, para que los responsables de este atentado a la Constitución Española, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley de derechos y libertades de los extranjeros y de todo el marco legal común europeo, respondan por sus actos.

Aseguran que "por más que traten de engañar a los ciudadanos, están jugando con la seguridad nacional, con la seguridad de nuestras fronteras y con la unidad de la Unión Europea en un momento crucial para nuestros intereses".

Reiteran la petición de apoyo a todas las organizaciones sindicales de Policía Nacional y Guardia Civil, a las asociaciones civiles y la ciudadanía en general para entre todos poder detener este ataque injusto e injustificado contra la soberanía de nuestro Estado.