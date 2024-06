Policías sufren una emboscada en el barrio de El Príncipe en Ceuta

Miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional sufrieron en la madrugada de ayer una emboscada en la Plaza del Zoco del barrio de El Príncipe, en Ceuta. Sobre las tres de la madrugada se encontraban en dicha plaza donde habían montado un dispositivo de prevención de la delincuencia que realiza la UPR en puntos negros, siendo este uno de ellos ya que es conocido especialmente por su ser un punto conflictivo tanto por el tráfico de drogas como de armas. Estaban en sus vehículos en el momento en el que les emboscaron lanzándoles cubos con material de construcción, ladrillos y todo tipo de utensilios. Los agentes resultando heridos leves ya que el vehículo especial que llevan, que no es una patrulla convencional, fue la que amortiguó la mayoría del impacto aunque sufrieron diferentes cortes en el cuerpo.

Los policías pidieron refuerzos y se inició el dispositivo de localización. Tras lo ocurrido, los dos agentes siguieron trabajando durante la noche llegando a detener a tres individuos con un ingreso en prisión por otro asunto que no está relacionado con la emboscada.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) recuerdan que el barrio de El Príncipe es un territorio que es una ratonera por la disposición de sus calles lo que facilita el escondite y la huida a los delincuentes.

Esta no es la primera vez que Policías Nacionales son sorprendidos en este municipio. En otras ocasiones les hacen "llamadas maliciosas" denunciando algo con el fin de que se desplacen patrullas hasta el barrio para luego emboscarles. Buscan así que el barrio de El Príncipe se convierta en una zona sin impunidad, donde a un patrullero normal le cuesta acceder, dándoles así margen para poder delinquir y hacerse con el control de la zona, apunta el SUP.

El SUP ha vuelto a recordar la necesidad de ampliar y reforzar los medios técnicos y humanos de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Ceuta. "Nuestras UPR desempeñan su labor de manera impecable en esta y otras áreas y seguirán patrullando con la misma eficacia y contundencia para evitar que algunos de los vecinos de esa barriada, se crean impunes y conviertan un barrio humilde en un gueto o una no go zone". También solicitan más medios materiales para estas unidades así como que la UPR se declare unidad especial por todas las tareas que desempeña y que la hacen acreedora de ese reconocimiento. Asimismo, insisten en reclamar que se reconozca como profesión de riesgo y se recupere el principio de autoridad con las reformas legales y de protocoles de actuación que sean necesarias.

También el sindicato policial reclama abrir una investigación con cuantos medios sean necesarios para lograr la inmediata detención de los responsables de este último ataque, y que respondan ante la autoridad judicial por sus delitos. "Su impunidad supone la inseguridad de un barrio en el que viven muchísimas familias que nada tienen que ver con este tipo de delincuentes y que merecen gozar del mismo nivel de seguridad que cualquier otro barrio de España".

Desde el sindicato también han lanzado un mensaje de apoyo a los "compañeros que trabajan en la zona, especialmente a los GAC y las UPR que se dejan la piel en las calles".