La presidenta de los inspectores de Hacienda avisa que el cupo separatista aboca a España al "desastre total"

La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, ha comparecido este viernes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para dar su opinión sobre el pacto entre el PSC y ERC sobre el cupo catalán, que permitirá a la Generalitat asumir las competencias tributarias. De la Herrán, que preside una asociación con 1.700 inspectores de Hacienda, ha sido rotunda y ha advertido de que el cupo separatista aboca a España al "desastre total" porque supondrá "menos eficacia, más fraude y mayores costes para los ciudadanos". "Romper el actual modelo tributario aboca a España al desastre total", ha repetido en dos ocasiones.

De la Herrán, que ha insistido también en que el cupo separatista es "inconstitucional", ha asegurado que "el hecho de que sea necesario la revisión del sistema de financiación no implica" que haya que "romper el modelo" tributario actual, que es centralizado y eficiente. La Generalitat, si asume las competencias tributarias, pasaría a tener las facultades para la recaudación y eso, a juicio de la inspectora de Hacienda, va a ser ineficiente pese a que se busquen "fórmulas de colaboración y cooperación" con la Agencia Tributaria. "Uno no tiene que cooperar consigo mismo. La cooperación debe ser con entidades que actualmente existen, pero es innecesario crear de una única entidad otras separadas", ha afirmado, ironizando sobre lo que pasaría si también los ayuntamientos pasaran a disponer de competencias tributarias. "Nuestro modelo funciona y si funciona, ¿qué nos lleva a cambiarlo?", se ha preguntado De la Herrán. "¿Hay algún argumento técnico que no sea exclusivamente político que alguien pueda poner encima de la mesa para que podamos examinarlo? No, rotundo", ha añadido.

En este sentido, estas ineficiencias que generaría la creación de una nueva estructura tributaria en Cataluña iría en perjuicio de los ciudadanos, que "saldrán perjudicados" si se fraccionan los servicios actuales ya que el sistema de retenciones "se ha de hacer de forma integrada" para prestar una atención de "calidad" al contribuyente. "La Agencia Tributaria necesita de bases de datos lo mas completas e integradas posibles", ha argumentado, señalando que si no es así, se complicaría excluir "de la obligación de declarar a nadie" u "ofrecer borradores de declaración a los ciudadanos". Pero no solo bases de datos, si no también ha defendido un sistema de información "único" para la lucha contra el fraude fiscal ya que ese es uno de "los principales activos de la Agencia Tributaria": "La lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria lo más unificado posible que permita analizar los riesgos fiscales fiscales en los que incurre un contribuye y su ámbito de intereses". "Es preciso que una sola administración realice el control del Impuesto de Sociedades, del IRPF o del IVA. Un control disgregado dificultaría la eficiencia y eficacia en la lucha contra el fraude. Sobre todo, contra el fraude de carácter organizado. Actualmente, ya tenemos problemas con otros países de la Unión Europea", ha avisado.

De la Herrán ha comparecido en el Senado, a petición del PP, igual que el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago; el Director General del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca; y, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Desiderio Romero. El PP impulsó esta iniciativa para que los expertos hagan una valoración de la cesión fiscal de los socialistas al independentismo.