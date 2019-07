Presión sobre Podemos: Sánchez ofrece un gobierno de "coalición", pero veta a Iglesias

La Moncloa se mueve y tras dos meses de vetos y rodeos a la palabra coalición, hoy la pronuncia abiertamente. Eso asegura la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Pedro Sánchez ha ofrecido claramente y con total honestidad, ha hecho una oferta a Unidas Podemos para un gobierno de coalición, por tanto iremos a una investidura que ofrece la gran disyuntiva o puesta en marcha o, un bloqueo que nadie espera”, ha informado la ministra.

En el entorno del presidente consideran que la oferta que ahora hacen a Unidas Podemos es “políticamente sustantiva” y apuran a los morados a aceptar ya el acuerdo porque “hasta ahora no hemos tenido costes de oportunidad, pero sí los tendríamos si hubiese bloqueo la semana que viene” en el pleno de Investidura. Considera la ministra portavoz que “la oferta es profundamente generosa y política” y “razonable”, pero sigue apuntalando los mismos vetos que ayer esgrimía Pedro Sánchez.

Ayer, el propio presidente del Gobierno en funciones aseguraba en una entrevista en La Sexta que el “principal escollo para un acuerdo” era la figura del líder morado, Pablo Iglesias, dentro del Consejo de Ministros. Unas declaraciones que acrecentaron el malestar de estos días en la cúpula de Podemos por los continuos vetos a sus nombres y las reticencias a negociar un programa de gobierno integral y de equipos, y que desembocó en la salida en tromba de sus máximos líderes para exigir la inmediata rectificación de las palabras de Sánchez, que afirmaba que Iglesias “no defendía la democracia”. De hecho, fuentes de Podemos aseguran que “vetar a Iglesias” es “vetar a todo Podemos”-

Hoy la ministra portavoz ha vuelto a reiterar que el presidente del Gobierno ya había confirmado que “no había condiciones para la entrada de Iglesias en el gabinete” y sobre la posibilidad de que perfiles de Podemos como el de Irene Montero o de Rafael Mayoral -ofertas verbalizadas por la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra esta misma mañana- Celáa no ha confirmado ninguno de esos nombres y ha asegurado que desde La Moncloa ofrece la entrada a personas representativas con conocimientos técnicos. “Es impensable pensar que alguien que tiene que liderar un ministerio no tenga esos conocimientos, no es admisible. No es de recibo las razones que Iglesias expone sobre que tienen que entrar en el Gobierno para que no se desvíen (el PSOE)”.



En cuanto al efímero tiempo para continuar negociando con Unidas Podemos, la portavoz del Gobierno ha confirmado que Pedro Sánchez se pondrá en contacto con los líderes del resto de fuerzas políticas “en las próximas horas” y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los partidos para que “no bloqueen la investidura porque no hay otra alternativa”. Con esta oferta de gobierno de coalición, en Moncloa esperan ahora la respuesta de Unidas Podemos, creen que ahora la decisión está en manos de Pablo Iglesias,pues consideran que el PSOE ya ha hecho las suficientes muestras y cesiones, ampliando también los contenidos del acuerdo programático, al incorporar más medidas moradas que ya versaban en los Presupuestos Generales del Estado, en materia de vivienda y derechos sociales.