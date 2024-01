El PSOE apuesta por una mujer de fuera de la Ejecutiva para su portavocía

Pedro Sánchez pondrá fin de inmediato a la simbiosis que ese está produciendo entre el PSOE y el Gobierno a raíz de la configuración del nuevo Ejecutivo de coalición. Desde el 20 de noviembre, quien ejerciera como portavoz del partido es la voz de Moncloa. El presidente decidió confiar en la portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría la interlocución semanal del Gobierno con los medios. Con este cambio, en sustitución de la ahora ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el PSOE se quedaba sin referente en Ferraz.

Una situación anómala que lleva dos meses sucediéndose y a la que, en el PSOE, en principio, no vieron urgencia de acelerar tras la remodelación del Ejecutivo. Hasta ahora, el PSOE ha recurrido a sus voces más mediáticas para responder, a la vez, en boca del partido y del Gobierno. A varias voces, los socialistas solucionaban todos los fuegos que a diario abrían sus socios o para responder a la oposición. El portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, sale a responder cada semana en las ruedas de prensa de actualidad en la Cámara Baja. Mientras que Santos Cerdán, secretario de Organización, era quien daba cuenta de los acuerdos de investidura con sus socios. La hoy «todopoderosa» en el PSOE y en el Gobierno, la vicepresidenta primera y vicesecretaria general en el partido, María Jesús Montero, ejercía también todas las funciones hablando por el PSOE, por el Gobierno y como azote a la oposición. Un trío de voces ordenadas en el PSOE al que el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ponía el lazo, dando voz a los acuerdos cerrados con ERC y Junts entorno a la ley de amnistía. Así, la ministra portavoz del Gobierno podía ejercer en plenas funciones su cargo y abstenerse a hablar por boca del PSOE, con el objetivo de separar ambos papeles de su cargo.

A la vez, la falta de enlace entre el partido y los medios tuvo una consecuencia inmediata: el fin de las ruedas de prensa posteriores a la Ejecutiva semanal del PSOE. Mientras, el resto de los partidos si salían semanalmente a marcar la estrategia de la semana ante los medios.

Ayer, Ferraz dio la primera rueda de prensa del año tras casi dos meses de silencio y fue el número tres del PSOE quien confirmó que su partido hará una «pequeña remodelación» de la Ejecutiva federal en la convención política de La Coruña del 19 al 21 de enero. «La idea es hacer una pequeña remodelación de la dirección federal, entre otras cosas porque no tenemos portavoz», según reconoció en rueda de prensa Santos Cerdán.

El PSOE se enfrenta así a la remodelación de su Ejecutiva, principalmente para nombrar un nuevo portavoz, según apuntó el número tres del PSOE, aunque fuentes del partido auguran más cambios con salidas de varios miembros, según ha podido saber LA RAZÓN. El cambio que ocupa y para el que se han tenido en cuenta varios perfiles es el del portavoz, que, con toda probabilidad estará dirigida por una mujer. El partido ya había renovado por última vez su órgano de máximo poder en julio de 2022 tras la salida de Adriana Lastra como vicesecretaria general, por lo que, ahora, no consideran necesarios cambios de calado. Para la designación de la nueva voz del PSOE se están analizando ya diferentes perfiles a falta del «ok» final del secretario general, Pedro Sánchez. Según explican fuentes del partido, la labor de evaluación de fichajes está teniendo lugar en las comunidades autónoma y se están teniendo en cuenta «muchas opciones». Los socialistas sacan pecho de su «capital humano» en los territorios y quieren nutrirse de ese nicho de oportunidades. Además, por primera vez en la historia del PSOE, están valorando la posibilidad de que sea una persona que no esté en la Comisión Ejecutiva socialista. Sin embargo, una vez sea designada portavoz, ya entrará en la Ejecutiva. Lo que sí avanzan en el PSOE es que no habrá una portavocía «coral», que era una idea que sí cobraba fuerza a finales de año para poder operar con distintos portavoces expertos según los temas a abordar en cada momento.

Tampoco se espera un cambio con el que se dé impulso al PSOE en clave electoral, con dos elecciones en la cabeza en el corto plazo, en Galicia y en el País Vasco. Los socialistas se encuentran ahora entregados a hacer presidente de la Xunta a su candidato, José Ramón Besteiro. Y el apoyo que recibirá en campaña será total, según avanzan en el PSOE, donde tanto Sánchez como Feijóo medirán su liderazgo, como primera vuelta tras las elecciones generales.