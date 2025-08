El PSOE considera "un despropósito" que dimita el consejero extremeño que falseó su currículum en plena gestión del incendio de Las Hurdes

El PSOE ha variado su opinión con respecto a aquellos políticos que falsean sus estudios académicos en sus currículums. Si cuando saltó el escándalo de los tres falsos títulos universitarios con la ex vicesecretaria general del Partido Popular, y diputada en la Cámara Baja, Noelia Núñez, el Partido Socialista exigía su dimisión inmediata "por mentir", y se rasgaban las vestiduras al asegurar que no podía seguir representando a los ciudadanos "por haber mentido con algo tan grave", ahora su perspectiva parece haber cambiado.

Esta mañana se conocía la dimisión del consejero extremeño de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, -que perteneció a Vox y tras la ruptura del pacto de gobernabilidad, abandonó las filas del partido de Santiago Abascal y se mantuvo en el cargo- por haber falseado su currículum con una licenciatura que no existía. Concretamente, Higuero asegura haber obtenido una licenciatura en Marketing en el CEU en 1993, cuando esa universidad privada aún no había comenzado su actividad y cuando esos estudios no se aprobaron en España hasta mucho más tarde.

En este contexto, tras conocerse su dimisión, el PSOE de Extremadura ha salido a declarar que considera "un despropósito" su dimisión en el contexto actual, cuando el incendio forestal de la Comarca de Las Hurdes está en plena fase de extinción.

"Nos parece un despropósito que cuando se está extinguiendo un incendio importante en la Comarca de Las Hurdes se produzca la dimisión o el cese del consejero responsable de los incendios", ha argumentado el secretario de Organización del PSOE extremeño, Manuel Mejías, en rueda de prensa.

Todo ello mientras ha garantizado que en lugar de dimisión se debería estar hablando de cese, algo que la presidenta extremeña, María Guardiola, desearía desde hace tiempo. "Este escándalo le ha venido bien a Guardiola, le ha servido de cortina de humo para quitarse de encima a un consejero que ya le suponía un lastre. Todos conocíamos que esa Consejería era un polvorín y un fracaso absoluto donde no habñia gestión ni dirección política y que había contribuido a generar más problemas que dimisiones", ha aseverado Mejías.

No obstante, el PSOE extremeño asegura que esta información sobre su falso currículum "no es nada nuevo", pues los socialistas lo denunciaron en febrero de 2024. "No vale la excusa de poner la dimsión o el cese por el falso currículum, porque los socialistas ya denunciamos esta situación en febrero de 2024. Por lo tanto, al menos desde esa fecha, la señora Guardiola conocía que el currículum del señor Higuero era falso. Pero también conocía, tal y como denunciamos en su día desde el PSOE, que se había nombrado a alguien que había sido sancionado por incumplir la Ley de Caza. Este era el personaje por el que había apostado la señora Guardiola, y hoy se ha culminado la historia de un fracaso de la propia presidenta", espetaba el "número tres" del PSOE de Extremadura.

Por este motivo, Mejías ha pedido a Guardiola que dé "explicaciones inmediatas" sobre lo ocurrido, con el objetivo de ofrecer explicaciones por este nuevo escándalo que, en sus palabras, "no es consecuencia del falso currículum de Higuero, sino de una trayectoria política que nunca se tenía que haber dado" en Extremadura.

El PSOE dice que el caso de Higuero no es comparable con el de Borrego

En el día de ayer se conocía también que el secretario general del PSOE de Badajoz, Manuel Borrego, se sumaba a la lista de políticos señalados por falsear sus currículums con su titulación académica. Tal y como desvelaba el digital 'Vozpópuli', el líder del PSOE pacense no habría acabado sus estudios en Ingeniería Química en la Universidad de Extremadura y le quedarían 12 créditos por cursar.

Sin embargo, el político se pronunció poco después a través de un comunicado en el que aseguró que tal información era falsa y que sí acabó su carrera universitaria al presentar su Proyecto Fin de Carrera, en el que obtuvo una puntuación de 8,5 puntos.

No obstante, aclaró que no superó una asignatura -de ahí los créditos por convalidar-, pero que la Universidad de Extremadura dispone de un mecanismo que permite finalizar los estudios a quienes no han logrado superar una asignatura, llamado 'Compensación Curricular', al que se habría acogido para finalizar la carrera.

En este sentido, el secretario de Organización del PSOE de Extremadura, Manuel Mejías, ha querido desvincular este caso con el del consejero extremeño, asegurando que "no es el mismo caso". "Esto no es el mismo caso. Los estudios de Manuel Borrego están cursados y pendientes de una tramitación administrativa. En el caso del señor Higuero es una cosa totalmente distinta, porque no existía su titulación", ha tratado de excusar.