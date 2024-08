El PSOE emprende una ofensiva contra la familia de Feijóo y Ayuso, mientras obvia los casos que afectan al entorno de Sánchez

Doble vara de medir. El PSOE emprenderá una ofensiva parlamentaria y judicial para investigar a la familia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que obvia los casos que cercan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin ofrecer respuestas claras y señalando a los jueces, el PSOE ha salido a defender sin ambagues a la famila del también secretario general socialista, a pesar de las investigaciones judiciales en curso, sobre las que tanto PSOE como Gobierno han evitado dar explicaciones.

Los socialistas buscan así iniciar el curso político en septiembre con una estrategia de desgaste contra el principal partido de la oposición, en medio de las investigaciones del juez Juan Carlos Peinado por un supuesto delito de corrupción en los negocios de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Todo al mismo tiempor que también se encuentra bajo la mirada el hermano del presidente del Gobierno. Y es que la magistrada Beatriz Biedma investiga a David Sánchez por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal.

Ahora, el PSOE sale al paso anunciando acciones parlamentarias y judiciales para que se investiguen los supuestos contratos de la Xunta con una empresa dirigida por la hermana pequeña del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y las "comisiones pagadas" a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Si no dan explicaciones antes del próximo mes de septiembre, los socialistas iniciaremos una serie de medidas parlamentarias y judiciales para esclarecer todo lo que rodea a estos dos casos", ha anunciado este viernes el PSOE en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Los socialistas quieren investigar "hasta las últimas consecuencias" tanto los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a empresas dirigidas por la hermana de Alberto Núñez Feijóo, como los pagos de Quirón Salud a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, así como "todo el entramado que rodea a esas comisiones y la vivienda en la que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid". Según denuncian, la hermana de Feijóo ha sido beneficiaria, como directiva para Galicia de la empresa Eulen, de contratos con la Xunta cercanos a un total de 21 millones de euros de los que el PP se niega a dar explicaciones, al igual, dicen, que la presidenta madrileña sobre las comisiones cobradas por su pareja de la empresa Quirón Salud.

El PSOE denuncia que ni Feijóo ni Ayuso "tienen ninguna bula para ser más que cualquier español" y que "su empeño en no dar explicaciones solo extiende más la sospecha sobre estos casos". Les acusa de ser políticos que se creen "por encima de la ley y los ciudadanos para hacer y deshacer a su antojo sin rendir cuentas".

Avisan desde Ferraz que si no dan explicaciones antes de septiembre, iniciarán "una serie de medidas parlamentarias y judiciales " -que no detallan- para "esclarecer" los hechos. Advierten de que no permitirán que "las mayorías absolutas del PP en Madrid y Galicia conviertan a sus líderes en absolutistas".