El PSOE evita pillarse los dedos otra vez con Junts y no descarta aceptar sus enmiendas

El PSOE evita esta vez pillarse los dedos y dar por cerrada de nuevo la negociación con Junts para tramitar la ley de amnistía. Quedan 24 horas para que el pleno del Congreso tramite la ley de amnistía, donde aun se mantienen vivas dos enmiendas de los independentistas que buscan extender dos meses el plazo de aplicación de la amnistía -para que abarque desde el 1 de noviembre de 2011-.

Todos los escenarios siguen abiertos y en el PSOE evitan dar por cerrada la negociación con los independentistas para evitar el mal trago de la pasada semana cuando los socialistas se negaron a pactar enmiendas con Junts o ERC para incorporar los delitos de terrorismo entre los beneficiarios de la amnistía, como pedían ambos, siempre que no supongan una vulneración de los derechos humanos.

Ahora, de cara a la negociación final antes de dar luz verde a la ley de amnistía, en el PSOE se cuidan ante cualquier rectificación in extremis para salvar la ley de amnistía, y a la vez, mantener el apoyo de sus socios durante la legislatura. A pocas horas de que se agote el tiempo, la portavoz del PSOE, Esther Peña, preguntada por el margen de negociación ante la exigencia de Junts de que se acepten sus enmiendas se ha limitado a señalar que “ahora mismo no hay ningún cambio, lo que si hay es tiempo”. Una afirmación que ha repetido varias veces en rueda de prensa desde Ferraz tras la ejecutiva socialista. “No hay sobre la mesa ahora mismo ningún cambio sobre la votación de las enmiendas”, ha asegurado. En Ferraz se sienten “satisfechos y cómodos” con el documento que salió la pasada semana de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, donde el grupo parlamentario cedió a las exigencias de los independentistas para tipificar el terrorismo dentro de la ley de amnistía. De esta manera no se cierra la puerta a la aceptación de las enmiendas de Junts, que buscan blindar todavía más la amnistía para sus dirigentes. En el PSOE defienden que la ley es “plenamente constitucional” e “impecable” en su tramitación legislativa”. Pero, de cara a mañana, explican que seguirán hablando con sus socios.

Horas antes, el diputado del PSC, José Zaragoza, había descartado este extremo, es decir, la posibilidad de aceptar las enmiendas de Junts. "Nosotros lo que hacemos es negociar", aseguró, pero descartando este escenario.

CGPJ: "Ya no hay excusas"

Por otro lado, el PSOE se ve ganador ya en la negociación para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial después de que Bruselas haya aceptado la figura del mediador que reclamaba el PP ante el nulo entendimiento con el Gobierno para conseguir desbloquear los nuevos nombramientos. “Hemos aceptado la propuesta del mediador. Ahí tienen su mediador, ya no hay excusas”, ha asegurado la portavoz socialista. En Ferraz instan a los populares a “ponerse a trabajar” y avisan de que esta es “la negociación definitiva”. Los socialistas creen que, después de que Europa acepte la mediación para renovar el CGPJ, el PP “ya no tiene nada más a lo que agarrarse” y aseguran que se ponen a trabajar “por el acuerdo para recuperar el prestigio del CGPJ”.