El PSOE mete presión a Díaz: pide "abrir un proceso de reflexión" y "asumir responsabilidades"

El PSOE asiste como convidado de piedra al escándalo que afecta al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. Los socialistas miran con preocupación el devenir de los acontecimientos y el perjuicio político que está causando la gestión del mismo a sus socios de coalición. Se marcan distancias ante la posibilidad de que esto le abra un nuevo frente al Gobierno, ya malherido a cuenta del "caso Koldo", en un terreno que provoca una profunda desmovilización entre su electorado.

Aunque en el partido mantienen que la formación de Yolanda Díaz está "tomando las decisiones que tocan", esta mañana han querido ir un paso más allá y diluyen su respaldo, hasta ahora cerrado, metiendo presión a la vicepresidenta segunda del Gobierno para que "abra un periodo de reflexión interna" sobre lo que ha fallado y "asuma las responsabilidades que tenga que tomar". En estos términos se ha manifestado la portavoz socialista, Esther Peña, que ha evitado dar un respaldo incondicional. En privado, fuentes socialistas apelan a la "lealtad" con sus socios para explicar la prudencia y la oportunidad para que se expliquen, y condicionan cualquier giro de guion a que exista una afectación directa a la propia Díaz.

Está previsto que ésta comparezca esta tarde tras la reunión de su grupo parlamentario y exponga ante los medios las decisiones que hayan decidido tomar. En Ferraz no quieren anticipar ningún movimiento y se muestran a la expectativa. En este sentido, se emplazan a estas declaraciones y creen que es ella quien tiene que dar los detalles sobre el alcance del conocimiento de los hechos dentro de la formación. Esto, después de que desde Podemos, se haya confirmado esta misma mañana que se puso sobre aviso a la vicepresidenta del episodio de acoso sexual que se produjo en junio de 2023 sin que esto tuviera ninguna consecuencia. No ya sobre las listas electorales, sino sobre decisiones posteriores que le ubicaron como portavoz parlamentario y como ideólogo de la ponencia política de Sumar para su próximo congreso.

Al Gobierno se le multiplican los frentes. A una cuestión tan nociva como el "caso Errejón" se suman las informaciones que surgen sobre la "trama Koldo" que buscan estrechar el círculo sobre el presidente del Gobierno. En el PSOE trasladan una sensación de impostada calma, asegurando que "no nos preocupa en absoluto nada de lo que está saliendo". Tal como ya señalara el propio Sánchez en su viaje oficial en la India, en una conversación informal con periodistas, Esther Peña ha señalado que el jefe del Ejecutivo "no ha cruzado jamás una palabra con el señor Aldama" y ha calificado de "altanería" y de ser "fantasmas" a aquellos que presumen de tener una relación más estrecha con Sánchez de la que tenían en realidad. "No hay mucho más que rascar", ha zanjado.