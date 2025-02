El PSOE se opone a condenar la invasión de Rusia en Ucrania en el Senado

El PSOE ha votado contra una moción que ha presentado el PP en el Senado y que buscaba condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un hecho que cumplió ayer tres años. El movimiento del PSOE ha causado bastante sorpresa ya que su senador en la Comisión de Exteriores, Rafael Lemus, tampoco ha dado excesivas razones para justificar el rechazo a la moción del PP, sino que simplemente ha dejado entrever que el "no" obedece a las críticas de los populares a Pedro Sánchez.

"Hay asuntos que creo que hay que preservarlos de la política diaria del conflicto. Creo que no es el día y creo que no es el asunto para hablar en este caso, si el presidente del gobierno va y viene o se hace fotos o no se hace fotos", ha señalado Lemus, 24 horas después de que Sánchez acudiera a Kiev a visitar al presidente de Ucrania. Lo cierto es que la moción del PP contiene tres puntos y en el primero dice lo siguiente: "Ratificar su condena de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas el 24 de febrero de 2022 y se hace un llamamiento a la comunidad internacional para el restablecimiento de la paz en Europa y el respeto íntegro a la soberanía de las naciones". Sin embargo, el PSOE ha votado contra ese punto.

Fuentes del PP lamentan la posición del PSOE ya que "se han quedado solos" porque nadie más ha votado en contra. Ni el PNV, que ha apoyado la iniciativa, mientras que Junts, ERC o Bildu no han participado en la sesión de la Comisión de Exteriores en que se ha debatido y votado la moción. "Sánchez estrecha la mano de Zelenski y al mismo tiempo utiliza la otra para ordenar al PSOE que vote en contra de condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia y que cualquier acuerdo de paz se base en el respeto a la integridad territorial de Ucrania", señalan las mismas fuentes populares.

"Un cinismo y una hipocresía que demuestra que a Sánchez no le importa Ucrania ni la defensa del derecho internacional; solo le importa hacerse fotos y hacer política de ello", añaden las mismas voces del PP.