El PSOE se queda en el "caso Koldo": la Audiencia no ve razón para expulsarle

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso en el que Liberum, una de las ocho acusaciones populares del "caso Koldo", reclamaba la expulsión del PSOE de la causa en que se investiga la trama de cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas, especialmente de mascarillas.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal resuelve que los socialistas tienen derecho a formar parte de la acusación popular "porque no concurre ninguna de las causas legales de exclusión" dado que, se argumenta en el auto, no tiene "la condición de investigado" el propio partido como persona jurídica y ninguno de los imputados ocupa en la actualidad un "cargo directivo" en Ferraz. "En definitiva, no existe obstáculo para su personación", estima la resolución que ha tenido como magistrado ponente a Joaquín Delgado.

La asociación Liberum, después de un primer no del instructor en diciembre a la solicitud de exclusión para los socialistas, llevaron ante esta instancia de la Audiencia que había que denegar la personación del PSOE en base a que no cumple con el requisito de persecución del "interés general de la ciudadanía" que formalmente se exige para ejercer la acusación popular.

Pero no solo por eso. También porque, denunció, "concurre un serio riesgo de judicialización de la política" y "varios de los investigados pueden ser altos cargos" del Partido Socialista.

De igual forma, esta asociación civil animaba a la Audiencia Nacional a que requiriese a la formación la entrega en sede judicial del "acuerdo refrendado por los afiliados que solicitan la personación" en la causa que indaga en la trama "Koldo", que los socialistas apuntaron como la razón de que tomasen la decisión de entrar a ser parte.

Quería que se conociese el "listado con nombre, número de afiliado, federación y agrupación a la que pertenece", además del "cargo que ostentan para la representación alegada" en el escrito con el que se personaron el pasado 25 de noviembre.