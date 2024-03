PSOE y Sumar aprueban subir el sueldo a los diputados y aún más el gasto del Congreso

El Presupuesto para 2024 del Congreso, que prevé una subida del salario de los diputados del 2,5% y de los gastos generales de casi el 4%, ha salido adelante únicamente gracias a los votos a favor del PSOE y Sumar, según recoge Europa Press.

La mayor cantidad de dinero público de la que dispondrá la Cámara baja este año para enfrentar sus facturas, de las salarias a las de servicios, ha sido aprobada en la Mesa del Congreso este martes con la mayoría de socialistas y los de Yolanda Díaz.

El PP ha decidido abstenerse al no estar de acuerdo con varias partidas y los "contratos fraccionados" que se han firmado para contar con los servicios de intérpretes de lenguas regionales en las sesiones parlamentarias y comisiones desde que se autorizase su uso por Armengol en el mes de septiembre.

Vox, pese a que no está presente en el órgano de la Cámara, ha trasladado públicamente su oposición "frontal" específicamente por el aumento del sueldo de los 350 parlamentarios que forman el hemiciclo. "No es admisible hacer esto mientras muchas familias españolas no llegan a final de mes y los jóvenes no pueden independizarse", ha afeado su líder, Santiago Abascal, a las formaciones del Gobierno en declaraciones recogidas por la agencia.

Desde el Congreso explican que, aunque el previsto aumento de las retribuciones de diputados y sus asesores queda aún pendiente de ser recogido en los Presupuestos Generales del Estado, ellos ya han previsto una partida adicional para hacer frente a la subida del sueldo del 2,5%.

Los Presupuestos son aún un anteproyecto que se está negociando internamente en el Consejo de Ministros y que todo apunta a que en las próximas semanas pase por ambas Cámaras para su aprobación. Es por ello que la subida es "eventual", pero previsible ya que viene siendo tradición que en anteriores cuentas del Estado se otorgase subidas salarias a los diputados por quedar vinculadas a las que experimentaban las nóminas de los funcionarios públicos.

Así, pasamos de los 110.421.300 euros de Presupuesto en 2023 para el Congreso a los 114.815.460 de este ejercicio. Concretamente, el dinero que se dedicará a una posible subida de las retribuciones para los políticos con escaño en la Carrera de San Jerónimo aparece dentro de la partida de gastos de personal, que sube un 9,08% este año hasta los más de 55 millones de euros.

Así todo, los parlamentarios nacionales pasarían a ganar de forma común como salario base unos 45.089,66 euros brutos al año en 14 pagas (3.220,69 euros cada mes). A esta cantidad habría que sumarle los complementos que se perciben en función de ser elegido o no por la circunscripción de Madrid, si se forma parte de comisiones y con qué cargo dentro de ellas, además de otros gastos previstos como dietas o transporte. 78,85 euros más que ingresarán mensualmente cada uno de los 350 parlamentarios.