El PSOE tumba el plan del PP para "despolitizar" la Justicia

El acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que esperar aún más. La "despolitización" de la Justicia que plantea el PP se ha votado este jueves en el Congreso, pero ha quedado rechazada por el PSOE y eso aleja más las posiciones entre los dos principales partidos de España. En concreto, los populares han llevado a este pleno una proposición de ley para que doce de los 20 vocales del CGPJ (gobierno de los jueces) sean elegidos por los propios jueces, pero los socialistas se han posicionado en contra. En total, la proposición de ley ha recibido 151 votos a favor (PP, Vox y Ciudadanos) y 176 en contra.

La proposición de ley, defendida por la diputada María Jesús Moro, buscaba que los doce vocales procedentes de la carrera judicial sean elegidos por los jueces, mientras que los otros ocho se mantengan a través del Congreso y del Senado. Esa es, además, la principal condición de los populares para negociar con el PSOE la renovación del CGPJ, que sigue bloqueado más de cuatro años después. Sin esta modificación legislativa, se antoja todavía más complicado una pronta renovación del CGPJ: en las filas populares sostienen que no ha habido novedades en las últimas semanas.

Tampoco es el clima más propicio teniendo en cuenta que España está inmersa en un ciclo electoral que concluye en diciembre y diputados de unos y otros grupos dan por hecho que son semanas imposibles para negociar nada. No obstante, también es cierto que en las filas populares aseguran que la proposición de ley se ha debatido ahora porque reglamentariamente no se ha podido hacer antes (se registró en diciembre, pero el Gobierno tiene tres meses para dar su plácet o tumbarla, según explican desde el PP). El PP apuesta por ese cambio en el sistema de elección porque, tal y como ha sostenido Moro, así lo pide Europa y las principales asociaciones judiciales.

Moro ha aducido que es urgente la renovación del sistema de elección de los jueces porque el actual (impuesto desde 1985) ha generado una "grandísima e insalvable desconfianza sobre injerencia en el poder político, que está contaminando la credibilidad que ostentan los titulares de la potestad jurisdiccional". "No podemos tolerar que se mantenga el deterioro", ha añadido. "Por más que se empeñen, la Constitución no ordena que mantengamos un sistema que no cumple los estándares europeos. ¿Por qué tenemos que aceptar que estamos condenados a consolidar un modelo que va contra los estándares europeos durante cinco años más, cuando podemos aprobar y aplicar ahora un sistema conforme a los mismos?", ha señalado Moro, en referencia a que lo que urge es la renovación del sistema de elección para alinearse con lo que pide Europa.

Sin embargo, los socialistas han votado en contra y el diputado Francisco Aranda también ha replicado argumentando con Europa, aludiendo a la Comisión Europea: "Hagan caso del comisario europeo de Justicia, que les dijo bien claro: primero, se renueva el Consejo y, después, se habla sobre el sistema de elección". Aranda ha reprochado a los populares que ahora planteen esta reforma del sistema de elección de los jueces cuando están en la oposición, mientras que no lo hicieron cuando contaban con mayoría absoluta: "Es una proposición falsa, oportunista, electoralista y engañosa. No nos traigan más proposiciones, cumplan la Constitución y desbloqueen el Consejo".

Durante esta legislatura se han presentado en varias ocasiones iniciativas relacionadas con la "despolitización" del Poder Judicial, pero no han salido adelante porque el PSOE no comparte que sean los jueces quienes elijan a los propios jueces, sino que quieren mantener el actual sistema (donde Congreso y Senado elijan diez vocales cada cámara).