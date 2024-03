El PSOE ultima con Junts el acuerdo y promete no amnistiar el terrorismo ni la traición al estado

El PSOE está seguro de que esta vez sí saldrá adelante la ley de amnistía y de que Junts votará a favor de la ley. El jueves, de hecho, la comisión de Justicia emitirá su nuevo dictamen sobre la ley después de que el presidente de la Mesa haya convocado ya la comisión para votar el jueves la proposición de ley orgánica, según explican fuentes parlamentarias.

Es la oportunidad definitiva que va a tener hacer Junts para conseguir la amnistía ante un PSOE que ya se ha plantado y que avisa que no cederá en cuestiones altamente sensibles para su partido. Eso sí, los socialistas mantienen sus líneas rojas que fueron objeto de que la ley decayera el pasado mes de febrero: no se amnistiará el terrorismo ni tampoco la traición al Estado, según avanzan fuentes de la dirección del PSOE a este periódico. El dictamen que se apruebe esta semana en el Congreso de los Diputados mantendrá la misma "filosofía" que el texto que se llevó a votación la pasada semana, aunque en la dirección del partido no se descarta "algún pequeño cambio".

En el partido de Pedro Sánchez confían esta vez sí en aprobar la ley y lo hacen por los cambios que aprecian en su socio en la mesa de negociación, Junts. En Ferraz hacen esta afirmación después de apreciar en su socio más "calidez", "más piel" que hace unas semanas. Eso sí, advierten, la cuestión del terrorismo no se tocará. No serán amnistiables los delitos de terrorismo que, "de forma manifiesta y con intención directa" hayan causado "violaciones graves de derechos humanos", como queda reflejado en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En el PSOE zanjan así cualquier posible exigencia de última hora de Junts, aunque la precaución con el partido de Carles Puigdemont siempre es de máximas. "Nuestra posición es firme y clara: no tenemos previsto hacer ninguna modificación" en cuanto al delito de terrorismo, como exigía Junts, dijo. "Lo decimos siempre: nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos seis grupos parlamentarios y que entendemos que este jueves puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en esa Comisión de Justicia", según desgranó la portavoz.

En Ferraz hay un halo de esperanza distinto al de la primera votación, que decayó por el "no" del PSOE a amnistíar el terrorismo. Un "no" que se mantiene ahora. "La última votación abrió un periodo de reflexión que nos atañía a todos y fruto de esa reflexión espero que el próximo jueves podamos sacar adelante esa ley", expresó la portavoz del PSOE Esther Peña. Los socialistas tienen así una tranquilidad medida -al saber lo que es negociar con Junts- y rechazan la posibilidad de prorrogar el plazo para negociar la amnistía en la Comisión de Justicia. "Queremos reafirmarnos en nuestra voluntad y confianza de que la ley saldrá adelante este jueves por la mañana", según ha explicado la portavoz socialista.

La previsión de los socialistas es elevar el nuevo dictamen al siguiente pleno del Congreso de los Diputados, esto es, a la semana que viene. Así, el calendario que viene será el de votar en dos ocasiones la ley, primero el dictamen en comisión y después la votación de conjunto en el Congreso. Si recibe el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, la amnistía llegará al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y tratará de retrasar la ley lo máximo posible.