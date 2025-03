"¿Qué Parlamento va a aprobar 30.000 millones para Defensa en España?"

Representante de España en los comités militares de la OTAN y de la UE entre 2018 y 2021, Juan Montenegro conoce como pocos qué se cuece y de qué forma tratan a España en las reuniones a puerta cerrada. Este teniente general en la reserva, que también fue uno de los creadores de la UME, ya lidió con EE UU en la primera Administración Trump. Cree que nuestro Ejército puede mejorar sustancialmente si existe la voluntad política para ello, pero no se muestra muy esperanzado.

Tantos años en la primera línea han cuajado su discurso de anécdotas, historias que nunca nos llegan y que él vivió y escuchó desde el asiento de palco de su cargo. Sobre la falta escandalosa de recursos de nuestras Fuerzas Armadas, Montenegro recuerda cuando un militar estadounidense de cuatro estrellas le preguntó en el cuartel general de la OTAN en Valencia que "dónde estaban nuestros lanzadores de misiles y cohetes de 300 km". "No lo entendían, pero es que no teníamos cohetes que tiraran a 300 km ni a 30. Ni estaban ni se les esperaba", cuenta en conversación telefónica con este periódico.

¿Qué le va a quedar a Ucrania del Consejo de la UE?

Esta millonaria inversión prometida no va a tener ningún efecto en la guerra de Ucrania, que sigue siendo totalmente dependiente del apoyo de Estados Unidos en todos los sentidos. Zelenski se lleva de Bruselas muchos abrazos y muchas promesas pero nada práctico que pueda emplear para defenderse de Rusia en el corto plazo, así que no le queda más remedio que plegarse a las exigencias de Trump.

¿Le sorprende algo de lo que está ocurriendo?

Sabíamos que habría un cambio, pero no tan radical. Cuando llegué a Bruselas en 2018, Donald Trump todavía estaba en su primera presidencia y ya era como era, aunque no tenía tanto poder consolidado. Ahora se ha desatado.

¿Cuál es la fortaleza de España en este contexto?

España siempre ha estado entre los cuatro primeros países de la Unión Europea en materia de defensa, junto con Francia, Italia y Alemania. Reino Unido salió con el Brexit, y Polonia, aunque importante, es más OTAN que UE. En Bruselas, en reuniones al margen de las oficiales, los representantes de estos cuatro países llegábamos a acuerdos antes de presentarlos en el Comité Militar de la UE, lo que dificultaba que fueran rechazados por los países pequeños.

¿Con qué países chocamos más en esos encuentros?

Francia es europea a la francesa. Todo está bien siempre que ellos manden. Italia ha cambiado con el gobierno de Meloni, y Alemania es una incógnita porque redujo demasiado su ejército y ahora debe reconstruirlo. España ha participado en todas las misiones militares de la UE, sobre todo en África. Somos fiables y cumplimos, aunque con recursos limitados.

"Enviamos a Ucrania cañones de cuando yo era teniente"

¿Cómo nos perciben en la OTAN y en EE UU?

En reuniones con EE UU quien marca la agenda es Washington. Nos consideran poco comprometidos porque nuestro presupuesto en Defensa es bajo. Aunque participemos en muchas misiones, al final nos recuerdan que invertimos menos de lo prometido.

¿Pero nos desprecian?

No, porque hacemos mucho con poco. Por ejemplo, los Estados Bálticos gastan más del 2% del PIB en Defensa, pero su capacidad real es limitada. En cambio, España, con menos presupuesto relativo, aporta aviones, barcos y tropas.

En 2018, Trump ya criticó el gasto en la sede de la OTAN.

Sí, fue en la inauguración del nuevo cuartel general de la OTAN. Preguntó cuánto costó y le dijeron que mil millones de dólares, de los cuales EE UU había pagado 400 millones. Se llevó las manos a la cabeza: «¿Esto para que lo disfruten los belgas y los europeos?». Ya entonces dejó clara su visión sobre la Alianza Atlántica.

¿Cree que los ciudadanos estamos entendiendo la necesidad de invertir en Defensa?

No, no hemos cambiado nuestra mentalidad. Seguimos viendo estos conflictos como algo lejano. Le cuento una anécdota: una diplomática española en la OTAN iba en autobús y escuchó a dos jóvenes españoles preguntarse qué era ese edificio enorme. Uno respondió: «Es el cuartel general de la OTAN». Y el otro replicó: «Uf, qué mal rollo». Esa es la percepción general.

Esa distancia mental es preocupante, pero ¿qué hemos hecho realmente por Ucrania?

Hemos desplegado fuerzas en el flanco este de la OTAN para evitar agresiones contra países aliados, pero directamente no hemos hecho nada por Ucrania. Si Estados Unidos deja de enviar ayuda militar, Europa no podrá cubrir esa brecha porque no tiene la capacidad industrial ni la munición necesaria. Como ejemplo, le hemos enviado a Ucrania cañones de 105 mm que yo usaba cuando era teniente... y ya tengo 65 años. Son equipos obsoletos.

¿Dice alguna verdad Trump entre tantas barbaridades?

Trump es un estratega y todo lo que dice está calculado. Quiere renegociar los términos de la OTAN para que Europa invierta más y dependa menos de ellos. Ahí tiene razón: Europa ha descuidado su seguridad durante demasiado tiempo.

"Nunca vieron unos F-18 que volaran como los nuestros"

¿Echa de menos participar de este momento tan histórico en la primera línea?

He trabajado con altos mandos estadounidenses y sé cómo piensan. Recuerdo una reunión de la ministra de Defensa Margarita Robles con el exsecretario de Defensa de Estados Unidos en Bruselas en 2020. Mientras ellos hablaban yo me tomé un café con mi colega militar y otros asesores cuando teníamos los F-18 españoles desplegados en el Báltico. Me decían que los aviones estaban en un estado impecable y asumían que debíamos de mentir sobre nuestro gasto en Defensa porque teníamos un gobierno socialcomunista. Ellos, como americanos, nunca habían visto unos F-18 en mejor forma y que volaran como los nuestros. La realidad es que nuestros sargentos mecánicos son extremadamente creativos con los recursos limitados que tenemos.

España prometió el 2% del PIB en Defensa en 2029 y ahora dice que será antes. ¿Se logrará?

Lo dudo. Además, 2029 ya era tarde. Rajoy en la Cumbre de Gales de 2014 dijo que alcanzaríamos el 2% en 2024. Sánchez, en la última cumbre de la OTAN, lo pospuso a 2029. Pero estos porcentajes son engañosos. Deberíamos hablar en términos de dinero: ahora gastamos alrededor de 20.000 millones de euros en Defensa; con el 2% deberíamos gastar más de 30.000 millones. ¿Y eso qué Parlamento lo va a aprobar?

Este, no.

No con la composición actual. Para eso haría falta un gran pacto entre PSOE y PP, algo imposible en España. O una mayoría absoluta, que tampoco lo haría.

El Gobierno aspira a que sea la UE la que asuma esa deuda de forma mancomunada.

Claro, porque así no necesitarían al Parlamento, pero Úrsula von der Leyen ya ha dejado claro que serán los Estados quienes asuman los costos. España tendría que poner de hoy para mañana más de 7.000 millones de euros para Defensa. Es posible porque el dinero existe, pero hace falta la voluntad política para hacerlo.

Trump parece haber logrado su objetivo estratégico.

Exacto. Nos ha llevado al borde del abismo y dice: «O están conmigo o saltan». Lo que había que evitar era llegar a este punto. Nos tiene donde quería: si la UE se gasta 150.000 millones de euros más en Defensa, ¿en qué industria lo va a invertir? En la americana, evidentemente. La europea no da más.

Entonces, es un negocio redondo para EE UU.

Cien por cien. Desde el punto de vista empresarial, que es el de Trump, es un gran logro. Y ahora deja en suspenso la ayuda militar a Ucrania, que como mucho tendría para aguantar a los rusos unas semanas o unos meses con lo que tiene. De ninguna forma llegan al verano.

¿Qué capacidades le faltan a nuestro Ejército?

Nos falta muchísimo. No tenemos misiles ni cohetes de medio alcance de tierra-tierra, como los HIMARS o los MLRS americanos, que es con los que Ucrania mantiene a raya a los rusos. No tenemos ninguno. También carecemos de capacidad de transporte estratégico aéreo. En la Armada estamos razonablemente bien, pero nos faltan aviones para sustituir a los Harrier, que ya deberían estar fuera de servicio. La única opción sería comprar los F-35 americanos. También necesitamos muchos más helicópteros de ataque. Marruecos está comprando los Apaches y eso es un factor a considerar. Eso por no hablar de nuestras carencias en Inteligencia, ciberataque y drones.

Se ha hablado de un aumento salarial para los militares.

Sí, pero sin un presupuesto estatal aprobado, eso es ingeniería financiera. Además, no basta con mejorar salarios; necesitamos planificación plurianual en defensa. Un portaaviones o un caza no se fabrica en un año.

¿Y nos falta también moral?

Yo creo que no. Se ha hablado mucho de la cultura de Defensa, pero la verdad es que la guerra de hoy en día la hacen los militares aunque la sufra la población. No necesitamos poner en armas a decenas de miles de reservistas. No es una preocupación; lo que necesitamos es tener las unidades al completo. Soldados profesionales y presupuestos de Defensa aceptables, que duren varios años. Todos estos proyectos de material de guerra se hacen en varios años.

¿Y qué hay de la fuerza de acción rápida de la UE?

Lo que dice la presidenta de la Comisión de los 800.000 millones es otra propuesta vacía y hueca. Es papel mojado, como muchos documentos de los que salen de la UE. Dependerá de lo que estén dispuestos a aportar los Estados. Es que todo está escrito. En el año 2022 Josep Borrell presentó un documento clave para la defensa de la Unión Europea.

Esa brújula lo tenía todo; definía las fuerzas necesarias, los organismos de mando y control, la industria de defensa y las inversiones requeridas. Fue aprobado por el Parlamento Europeo, pero quedó guardado en un cajón. Igual que la Fuerza de Respuesta Inmediata con 5000 soldados listos para intervenir en conflictos. Nunca se ha puesto en marcha. Europa necesita una estructura de cuarteles generales permanente y fuerzas en perfectas condiciones, capaces de actuar y combatir juntas. Esto requiere muchos ejercicios conjuntos y mucho dinero.