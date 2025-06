Las quejas de Koldo a Ábalos: "Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él"

Los audios grabados por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes (fue Santos Cerdán, hasta hoy "número tres" del PSOE, quien los puso en contacto, según la UCO para garantizarse un ámbito de influencia en las adjudicaciones de obra pública en favor de acciona) ponen de relieve el enfado de Koldo ante las supuestas deudas que mantenía Santos Cerdán con él a cuenta del reparto de comisiones-Ese "enfado" -apunta la Guardia Civil en el infome que ha dejado a Santos Cerdán al borde de la imputación- se evidencia en su "intento de conseguir dinero a través de la obra pública para Ábalos y para él", cuando el entonces asesor del ministro de Transportes realiza "diferentes aseveraciones que resultan de interés para conocer el papel que pudiera haber ejercido" Santos Cerdán "a lo largo de los años en los hechos investigados".

En uno de esos audios de una conversación de Koldo García con Ábalos, el primero se queja de los "cuatrocientos cincuenta mil euros que te debe" en referencia a Santos Cerdán. "Y a mí me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos", añade.

"Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí", se revuelve-. "Y a mí se me están hinchando los cojones. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada", continúa su arremetida contra el dirigente socialista Koldo García. El entonces asesor de Ábalos amaga incluso con desvelar supuestos trapos sucios de Santos Cerdán: ""Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más".

"Lo único que te pido es que llames a Santos"

"Lo único que te pido es que llames a Santos y le digas, “como no me llames a Koldo nos vas a meter en un lío a ti y a mí”", le pide a Ábalos. "Para a ver si se le ponen las orejas ya un poco puntiagudas. Hombre, no puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano. Que lo he arreglado yo jefe, que lo he arreglado yo", asegura Koldo trasladándole su malestar al entonces ministro.

El exasesor de Ábalos asegura en esa conversación tener guardado en el WhatsApp supuestas peticiones de favores de Santos Cerdán. "Santos me pidió, que lo tengo por WhatsApp con él: "Dile a Jose que consiga que no sé qué, dile a Jose que necesito". "¿Lo tienes guardado todo?", le pregunta Ábalos. "Sí, sí, sí...menos lo tuyo, que está borrado".

"El teléfono es como un disco duro", le explica a su entonces jefe. "Yo tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades y lo tengo ahí". "Otro ministro me ha seguido viendo, me ha cuidado, tengo una hija gracias a ti", asegura para contraponer el comportamiento de Ábalos con él respecto al de Santos Cerdán. "Te lo puedo explicar de muchas cosas, pero tampoco soy, estoy para mariconadas y hacerte la pelota, porque no te voy a comer la polla, ni antes ni ahora. Para mí eres sagrado".

Una opinión bien distinta a la que tiene del ya ex "número tres" del PSOE: "Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él y te garantizo que no te puedes ni imaginar". "Lo tuyo es un juego de niños comparado con él. Porque hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él. Estoy hasta los cojones".

Koldo: "Se piensan que como soy tonto, de pueblo..."

Koldo expresa su hartazgo de manera abierta: "Se piensan, claro, como soy tonto, soy de pueblo, soy de montaña, soy muy bruto, soy capaz de romper las piernas a un tío porque me lo pida él"- Pero, deja claro, "con el tiempo aprendes. Jose dile que me tiene que ver, y te doy los cuatrocientos cincuenta, te quito ciento treinta que me debes y el resto es tuyo"- "Y siempre haré lo que me pidas", le deja claro.

La UCO destaca al respecto que Koldo García "aseveró haber visto a Santos quedarse con dinero y haber recibido efectivo de Antxon" (el empresario Antxon Alonso, el socio del en esas fechas asesor de Ábalos). "Asimismo, comparando las conductas de Ábalos y Santos Cerdán, Koldo indicó que este último habría hecho cosas "mucho más graves" que las que pudiera haber cometido Ábalos", añade la unidad policial.

En esos audios, Koldo García también alude a supuestas mordidas que habría recibido el dirigente socialista antes incluso de que Ábalos fuera nombrado ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. El 23 de noviembre de 2023, en una conversación con Ábalos, Koldo hace referencia a que Santos Cerdán "también habría recibido dinero de Antxón "en alguna ocasión": "Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante de mí". "Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa (Antxón) y mil cosas más".

La "capacidad de acción" del exdirigente socialista

En ese análisis de los audios, la UCO apunta asimismo que la fundación Fiadelso de Ábalos habría percibido 4.500 euros procedentes de Servinabar. Un hecho que, recalca la Guardia Civil, "cobra importancia ya que fue Santos quien gestionó el abono de los fondos desde Servinabar a Fiadelso".

Servinabar era una de las tres vías utilizadas para blanquear supuestamente las comisiones, según la Guardia Civil, que señala que junto a Noran Coop estaban "vinculadas directamente" a Antxon Alonso, Koldo y Santos Cerdrán.

Ambas sociedades "estaban vinculadas a la ejecución del proyecto Mina Muga, siendo la segunda la que conformó UTE con Acciona", recuerda la UCO, que se refiere a la existencia de indicios que apuntan a que Santos Cerdán "podría haber ostentado cierta capacidad de decisión sobre Noran Coop y Servinabar" para "aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades como vehículos y teléfonos e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid"-