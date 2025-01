Quién es Carmina Gustrán, la coordinadora de los actos del Gobierno que conmemoran el 50 aniversario de la muerte de Franco

El pasado miércoles 8 de enero comenzó el centenar de actos que el Gobierno prevé organizar bajo el lema ‘España en libertad: 50 años’, con motivo del medio siglo que este 2025 hará de la muerte del general Francisco Franco.

Para coordinar estos eventos, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un real decreto para que la doctora en Historia Contemporánea por las universidades de Zaragoza y Nantes (Francia), Carmina Gustrán, se convierta en la responsable del Comisionado especial que organizará el centenar de eventos que llevará a cabo el Ejecutivo.

¿Quién es Carmina Gustrán? Una historiadora con una amplísima trayectoria

Carmina Gustrán, natural de Alagón, Zaragoza, es una historiadora e investigadora especializada en la España contemporánea. Es licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, Master of Arts in Culture, Policy and Management por la City-University of London (Reino Unido) y ha obtenido Doctorado Europeo en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza y la Université de Nantes (Francia). Destaca su tesis doctoral, El franquismo en el cine español (1975-2000), publicada en 2022.

Además, ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Zaragoza en Historia pública y representaciones culturales de la historia contemporánea de España. Como gestora cultural, ha trabajado también en la programación y producción de iniciativas de transferencia del conocimiento, como el programa cultural del proyecto de investigación europeo RISE "Narratives of Crisis and Renewal", de la Newcastle University; o la exposición "La hambruna silenciada. El hambre durante la posguerra franquista (1939-1952)" de la Universidad de Granada. También ha participado en proyectos sobre la memoria histórica y las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El Ejecutivo destaca en su real decreto la experiencia de Gustrán “en la gestión de grandes congresos y eventos, como el V y VI Congresos Iberoamericanos de Cultura (Ministerio de Cultura: Zaragoza, 2013; Costa Rica, 2014); y en la coordinación de centros culturales (Centro Cultural Conde Duque, Ayuntamiento de Madrid, 2019-2021; Caixaforum Zaragoza, 2015-2016), donde desempeñó funciones de coordinación de equipos y artistas, supervisión de presupuesto y comunicación”.

El Comisionado especial que coordinará los eventos dependerá directamente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Según el escrito aprobado por el Consejo de Ministros, la principal función de este Comisionado es "coordinar los actos logísticos y operativos precisos para la celebración de los diferentes actos conmemorativos de los últimos 50 años de ejercicio de libertades en España". En el real decreto no se especifica la función concreta de Gustrán, ni el salario que percibirá como Comisionada.

Gustrán fue crítica con la labor del PSOE durante la etapa postfranquista

Durante la elaboración de su tesis doctoral, Gustrán analizó 163 películas estrenadas durante los primeros 25 años tras la muerte de Franco. En la publicación de su libro Tinieblas. El franquismo en el cine español (1975-2000), la historiadora advirtió de la falta de crítica contra el Régimen por parte del Partido Socialista: “Al PSOE no le interesa recordar por qué durante el franquismo la oposición la hizo el Partido Comunista. Obviamente no negaron el franquismo, pero no les interesó abrir un debate de verdad”, afirmó Gustrán en una entrevista ofrecida a elDiario.es en 2022. “Querían construir una España moderna a cualquier precio y un cine con pasado incómodo no les interesó. Renegaron de todo lo que olía a ideología. Hasta que llega el PP con José María Aznar, en 1996, y la reclamación de la recuperación de la memoria y de las fosas”, añadió.

Gustrán afirmó que no fue hasta finales de siglo cuando el Partido Socialista condenó la dictadura: “Es muy curioso cómo, cuando llega el PP, al PSOE le interesó recuperar la historia y usarla como arma política. En 1999 llevan al Congreso la condena del franquismo”.

Este miércoles Carmina Gustrán hizo su primera intervención como Comisionada y responsable del programa de conmemoraciones en el acto inaugural de ‘España en libertad’ celebrado en el auditorio del Museo Reina Sofía. La historiadora introdujo algunos de los eventos que se llevarán a cabo a lo largo de 2025 y defendió: “Queremos celebrar las importantes transformaciones de nuestro país en las últimas cinco décadas y rendir homenaje a todos aquellos colectivos sociales e instituciones que las han hecho posibles”.