Se suspende el pleno del Congreso, pero se mantiene el extraordinario para aprobar el decreto de RTVE

Día difícil tras los efectos que está provocando la DANA . El Congreso de los Diputados ha arrancado la sesión de control al Gobierno con un minuto de silencio por las múltiples víctimas, entre ellos muertos y desaparecidos, además de ingentes daños materiales que está provocando en varias comunidades autónomas el temporal. Al comienzo de la sesión de control eran 13 el número de víctimas mortales que el 112 había confirmado. Esta cifra ha aumentado hasta el medio centenar en tan solo unos instantes dejando al hemiciclo helado ante las consecuencias de la catástrofe.

Así, la DANA y sus efectos centró las intervenciones de los diputados que arrancaban iniciaban sus intervenciones mostrando su solidaridad y apoyo. Finalmente, tras la petición del PP para suspender la sesión, el Congreso de los Diputados decidió suspender el Pleno, al igual que hizo el Senado, en solidaridad con las víctimas. No obstante, la Cámara Baja sí mantendrá el pleno extraordinario para aprobar el decreto de RTVE.

Al inicio de la sesión, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha trasladado su solidaridad con las víctimas, con los desaparecidos, con los familiares y vecinos y aseguró que el PP tenía "voluntad de colaborar" y de que todas instituciones "colaboren con lo que tiene que ser nuestra prioridad, los ciudadanos" y le lanzó a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, su pregunta, la de qué institución están pensando en "ocupar" próximamente. Sin embargo, Montero evitó responder.

Fue la diputada del PP Ester Muñoz la que advirtió a la bancada del Gobierno y, en concreto a las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz de que siendo el Gobierno y sus socios los que controlan la Mesa del Congreso de los Diputados, "podrían haber pedido que se suspendiera la sesión de control". "No entiendo por qué no han pedido que se suspenda esta sesión de control. Están a tiempo", mientras sugería: "El señor Patxi López podría pedir un receso. Están a tiempo", insistió. Sin embargo, como la Mesa no había suspendido dicha sesión de control indicó que la bancada del PP se veía en la obligación de preguntar al Gobierno.

Acto seguido, el portavoz del PSOE, Patxi López, tomó la palabra desde su escaño para anunciar que coincidía con el PP en la necesidad de suspender el pleno. La portavoz adjunta de Sumar, la diputada de Compomís, Agueda Micó, también respaldaba la decisión. Por tanto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, confirmó que accedía a suspender el pleno, previa reunión de la Junta de Portavoces. Señalada por no haber suspendido antes el pleno, ha explicado que ningún portavoz lo había solicitado previamente y que solo se había acordado la incorporación de un minuto de silencio por las víctimas mortales. Así, el Congreso se dio un receso para confirmar oficialmente su suspensión para que todos los diputados puedan atender de primera mano la emergencia provocada por la DANA, como han solicitado.