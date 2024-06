La reforma de la Ley para repartir a los menores migrantes de Canarias a toda España, pendiente del "sí" de las autonomías

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha desplazado hasta el Congreso para reunirse con todos los grupos parlamentarios y plantear una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que se puedan repartir a los menores migrantes que llegan a Canarias en toda España. La ronda de contactos ha durado 48 horas y Clavijo se ha marchado sin una mayoría garantizada para sacar adelante el cambio legislativo: en concreto, tiene el "no" rotundo de Vox y tanto el PP como Junts han puesto matices. Todo queda pendiente de una Conferencia Sectorial en la que van a participar las distintas autonomías para ofrecer su punto de vista.

Según han detallado tanto Clavijo como el ministro Ángel Víctor Torres, que le ha acompañado en la ronda de contactos, hay diferentes grupos parlamentarios que han planteado "cuestiones" que se van a trasladar en la Conferencia Sectorial para llegar a un consenso entre todas las autonomías. Tal y como reconocido Clavijo, es "razonable" que se planteé de esta manera porque son las autonomías quienes van a tener que acoger a los menores migrantes que ahora mismo desbordan Canarias: hay más de 6.000 y las islas han llegado al límite. "Necesitamos la colaboración de las autonomías", ha añadido el presidente canario.

En concreto, entre esos matices que han objetado PP y Junts se encuentran las siguientes cuestiones: los populares han pedido medidas de "suficiencia financiera" para poder tener recursos que permitan acoger a los menores; y, los posconvergentes tienen previsto hacer llegar una propuesta al Gobierno de Canarias, aunque Torres quiso recordar que hay una "realidad" y es que han pedido la competencia integral de inmigración. No obstante, el ministro también quiso puntualizar que el traspaso de esa competencia se debe articular a través de una ley orgánica que lleva mucho tiempo y esto requiere ahora una "solución urgente".

La propuesta legislativa, que se va a tramitar vía proposición o vía decreto, buscar distribuir a los menores entre las distintas autonomías y sitúa el "tope en 2.000" en Canarias: a partir de ahí, el resto de menores serán traslados al resto de la Península en 15 días. La reforma legislativa busca concretar un cupo transparente para evitar que Canarias se vea sobrepasada por las llegadas de migrantes.

La Conferencia Sectorial será previsiblemente a principios de julio en Canarias y ahí se acabarán de perfilar los detalles de la reforma legislativa. Ahora mismo, el artículo 35.12 de la Ley de Extranjería dice lo siguiente: "Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración". La intención de Coalición Canaria pasa por modificar este precepto para que el reparto de menores migrantes no acompañados pase a ser una cuestión de Estado y no recaiga en las autonomías.