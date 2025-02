Los Reyes se miran al espejo

Cuando Carlos III vio su retrato terminado, cuentan que se sintió decepcionado. "¡Demasiado verdadero!", exclamó ante la pintura de Anton Raphael Mengs. El monarca, que no era demasiado agraciado, pensó que el realismo de la obra le había hecho un flaco favor. Felipe VI, declarado admirador de Carlos III, no ha mostrado disgusto hoy, aunque tampoco sabremos nunca su opinión exacta. Un año después de la sesión fotográfica con Annie Leibovitz, los Reyes han podido ver en persona sus retratos en el Banco de España. Preguntado por cómo se ven, el Rey se ha aventurado a decir: "No somos nosotros quienes tenemos que decirlo". Mucho más agraciados, desde luego, que Carlos III. Y también más modestos.

Annie Leibovitz, Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación, ha esperado a don Felipe y doña Letizia a las puerta del Banco de España. La sintonía entre los tres es evidente y también motivo de que accediera a un encargo que ha costado 137.000 euros a la institución. No se prodiga ya mucho la fotógrafa estadounidense, que ha vuelto a hacer su magia con los Reyes. Ambos se han parado frente al díptico entre sonrisas amplias y comentarios en apariencia aprobatorios. Letizia, vestida con un traje de chaqueta del color exacto de la capa de Balenciaga de la imagen, ha respondido ante los periodistas: "¿Vosotros qué pensáis?". Efectivamente, unanimidad en la fotogenia hollywoodiense de la pareja real.

De espaldas, los Reyes se han enfrentado cada uno con la imagen que proyectan. Luego, como en una coreografía estudiada, se han cruzado y se han posicionado cara a cara con el otro. La fotógrafa contemporánea más carismática, vestida de negro y calzada con botas como acostumbra, se les ha unido y han compartido un rato de charla. Los acompañaban, entre otros, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

La exposición "La tiranía de Cronos", en la sala en la que se exponen las fotografías, está teniendo récord de visitantes. En concreto, 26.000 en doce semanas. Tanto interés ha causado que se amplíe la muestra hasta el 31 de mayo. Todos los Reyes de España desde 1782 han sido retratados para la colección del Banco, en la que hay imágenes de los distintos gobernadores y directores de la entidad. En esta colección hay obras de Goya, Madrazo o Sorolla, entre otros, pero hasta ahora no había ninguna fotografía.