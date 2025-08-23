Robles promete que las Fuerzas Armadas estarán en Galicia "el tiempo que sea necesario" para combatir las llamas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este sábado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército se mantendrán en Galicia "el tiempo que sea necesario" y ha señalado que los ciudadanos piden "unidad" y, cuando las administraciones trabajan juntas, son "mucho más fuertes".

Robles ha visitado en Vilaboa (Pontevedra) la Brigada ‘Galicia’ VII (Brilat) para conocer de primera mano la participación de la unidad en la operación ‘Centinela Gallego’, que apoya la lucha contra los incendios.

"Tanto esta operación 'Centinela Gallego' como la UME van a estar aquí en Galicia el tiempo que sea necesario, no ya solo cuando se hayan extinguido los incendios, sino que, de alguna manera, hasta que podamos respirar un poco más tranquilos", ha dicho a los medios de comunicación.