Estos son los hoteles más demandados del Imserso: 4 estrellas, cerca de la playa y con buffet incluido

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) tiene desde hace décadas un programa de turismo social destinado a pensionistas y personas mayores de España. En este caso, desde el Gobierno se trata de facilitar el envejecimiento activo, promover la calidad de vida, fomentar la socialización y combatir la soledad de las personas mayores de este país.

Este programa ofrece viajes organizados con precios subvencionados, con distintos destinos (costa peninsular, costa insular, escapadas culturales o de naturaleza, capitales de provincia, etc.), con transporte, alojamiento, pensión y seguro.

Por ello, cada año miles de personas mayores participan en el programa, lo que provoca que los hoteles que forman parte de esta iniciativa registren una gran demanda. Y es que algunos cuentan con una serie de características que llaman la atención en especial, por lo que sus plazas se agotan rápidamente.

Los mejores hoteles del programa del Imserso

La comercialización de los viajes comenzó el pasado 6 de octubre en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, mientras que será el día 8 de octubre para el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Dentro del programa, existen una serie de hoteles que cuentan con mejores condiciones. Estos son:

- Andalucía:

Hotel Moon Dreams Portomagno 4* – Aguadulce (Almería)

Hotel Arena Center 4* – Roquetas de Mar (Almería)

Hotel Best Indalo 4* – Mojácar (Almería)

Hotel Best Roquetas 4* – Roquetas de Mar (Almería)

Hotel Alua Golf Trinidad 4* - Roquetas de Mar (Almería)

Hotel Best Sabinal 4* – Roquetas de Mar (Almería)

Hotel Evenia Zoraida Resort 4* – Roquetas de Mar (Almería)

Hotel Playasol 4* – Roquetas de Mar (Almería)

Hotel Globales Reina Cristina 4* – Algeciras (Cádiz)

Hotel Las Dunas 4* – Chiclana (Cádiz)

Hotel Gran del Coto 4* – Matalascañas (Huelva)

Hotel Moon Dreams El Cortijo 4* – Matalascañas (Huelva)

Hotel Aluasun Costa Park 4* – Torremolinos (Málaga)

Hotel Aluasun Marbella Park 4* – Marbella (Málaga)

Hotel Los Patos 4* – Benalmádena (Málaga)

Hotel Parasol By Dorobe 4* – Torremolinos (Málaga)

Hotel Playa Estepona 4* – Estepona (Málaga)

Hotel Sandos Griego 4* – Torremolinos (Málaga)

- Comunidad Valenciana:

Hotel Benidorm East 4* – (Benidorm)

Hotel Gran Bali 4* – (Benidorm)

Hotel Magic Rock Gardens 4* – (Benidorm)

Hotel Sun Palace Albir 4* – (Albir)

Hotel Acualandia 4* – (Peñíscola)

Hotel Acuasol 4* – (Peñíscola)

Hotel Acuazul 4* – (Peñíscola)

Hotel Magic Fantasy 4* – (Oropesa del Mar)

Hotel Magic Games 4* – (Oropesa del Mar)

Hotel Magic Sports 4* – (Oropesa del Mar)

Hotel RH Casablanca 4* – (Peñíscola)

Hotel RH Don Carlos 4* – (Peñíscola)

Hotel RH Vinaròs Playa 4* – (Vinaròs)

Hotel RH Arena 4* – (Gandía)

Hotel RH Bayren Parc 4* – (Gandía)

Hotel Villa Luz 4* – (Gandía)

- Cataluña:

Hotel Amaika 4* – (Calella)

Hotel Florida Park 4* – (Santa Susanna)

Hotel H·Top Calella Palace 4* – (Calella)

Hotel H·Top Pineda Palace 4* – (Pineda de Mar)

Hotel H·Top Royal Sun 4* – (Santa Susanna)

Hotel Santa Mónica 4* – (Calella)

Hotel Alegria Mariner 4* – (Lloret de Mar)

Hotel Alegria Plaza París 4* – (Lloret de Mar)

Hotel Alegria Sun Village 4* – (Lloret de Mar)

Hotel Augusta Club & Spa 4* – (Lloret de Mar)

Hotel Don Juan Resort 4* – (Lloret de Mar)

Hotel Evenia Olympic Resort 4* – (Lloret de Mar)

Hotel Garbi Park 4* – (Lloret de Mar)

Hotel Gran Garbi 4* – (Lloret de Mar)

Hotel H·Top Amatista 4* – (Lloret de Mar)

Hotel H·Top Caleta Palace 4* – (Platja d'Aro)

Hotel H·Top Platja Park 4* – (Platja d'Aro)

Hotel H·Top Royal Star 4* – (Lloret de Mar)

Hotel Surf Mar 4* – (Lloret de Mar)

Hotel Tossa Beach Center 4* – (Tossa de Mar)

Hotel 4R Gran Europe 4* – (Comarruga)

Hotel 4R Salou Park I 4* – (Salou)

Hotel Best Cambrils 4* – (Cambrils)

Hotel Best Da Vinci 4* – (Salou)

Hotel Best Los Ángeles 4* – (Salou)

Hotel Best Oasis Park 4* – (Salou)

Hotel Best San Diego 4* – (Salou)

Hotel Best San Francisco 4* – (Salou)

Hotel Best Sol d'Or 4* – (Salou)

Hotel Cala Font 4* – (Salou)

Hotel Calypso 4* – (Salou)

Hotel Estival Park Silmar 4* – (La Pineda)

Hotel La Ràpita 4* – (Sant Carles de la Ràpita)

Hotel Las Vegas 4* – (Salou)

Hotel Natura Park 4* – (Comarruga)

Hotel Pino Alto 4* – (Miami Platja)

- Murcia:

Hotel Cavanna 4*

Hotel Entremares 4*

Hotel Aluasun Doblemar 4*

Hotel Los Delfines 4*

Hotel Las Gaviotas 4*

¿Cuáles son las características más demandadas en los hoteles del Imserso?

Ubicación estratégica : Los hoteles cercanos a la playa o situados en el centro de localidades con buena oferta cultural, de ocio y servicios suelen ser los más solicitados. La proximidad a supermercados, farmacias, zonas de paseo y transporte público facilita la movilidad y permite disfrutar del entorno sin complicaciones.

: Los hoteles cercanos a la playa o situados en el centro de localidades con buena oferta cultural, de ocio y servicios suelen ser los más solicitados. La proximidad a supermercados, farmacias, zonas de paseo y transporte público facilita la movilidad y permite disfrutar del entorno sin complicaciones. Confort y accesibilidad : Habitaciones amplias, camas cómodas, baños adaptados, rampas y ascensores son esenciales. Los viajeros buscan espacios donde moverse con facilidad y descansar cómodamente después de excursiones o actividades del día.

: Habitaciones amplias, camas cómodas, baños adaptados, rampas y ascensores son esenciales. Los viajeros buscan espacios donde moverse con facilidad y descansar cómodamente después de excursiones o actividades del día. Servicios completos dentro del hotel : Restaurantes con menús variados y adaptados a necesidades especiales, piscinas climatizadas, gimnasios ligeros, salas de entretenimiento y programas de animación suave hacen que la estancia sea más cómoda y divertida. Contar con actividades dentro del hotel añade un plus de conveniencia para quienes prefieren no desplazarse.

: Restaurantes con menús variados y adaptados a necesidades especiales, piscinas climatizadas, gimnasios ligeros, salas de entretenimiento y programas de animación suave hacen que la estancia sea más cómoda y divertida. Contar con actividades dentro del hotel añade un plus de conveniencia para quienes prefieren no desplazarse. Buena relación calidad-precio : Aunque los precios del Imserso ya son reducidos, los hoteles más demandados ofrecen una experiencia completa sin comprometer la comodidad ni los servicios esenciales. La combinación de instalaciones de calidad con tarifas ajustadas es clave para atraer a los viajeros senior.

: Aunque los precios del Imserso ya son reducidos, los hoteles más demandados ofrecen una experiencia completa sin comprometer la comodidad ni los servicios esenciales. La combinación de instalaciones de calidad con tarifas ajustadas es clave para atraer a los viajeros senior. Ambiente tranquilo y seguro : La sensación de seguridad dentro y fuera del hotel, junto con un entorno silencioso y agradable, permite relajarse por completo. Este aspecto es especialmente valorado por quienes viajan solos o en pareja y buscan unas vacaciones sin estrés.

: La sensación de seguridad dentro y fuera del hotel, junto con un entorno silencioso y agradable, permite relajarse por completo. Este aspecto es especialmente valorado por quienes viajan solos o en pareja y buscan unas vacaciones sin estrés. Entorno y actividades adicionales: Hoteles cerca de rutas de senderismo, parques naturales, zonas históricas o culturales suelen ser más populares. La posibilidad de realizar paseos o excursiones cercanas añade atractivo a la experiencia de viaje.

Información relevante sobre el programa

Durante los primeros días de comercialización, del 6 al 10 de octubre, las reservas estarán limitadas a los viajes asignados a cada provincia, según el número de mayores de 65 años censados, con el fin de evitar sobrecargas en las agencias y garantizar un proceso ordenado. A partir del 11 de octubre, se abrirá la venta de las plazas que no se hayan agotado en cualquier territorio.

Por su parte, el Imserso ha remitido 2,8 millones de cartas de acreditación a los beneficiarios del programa, en las que se indica la fecha a partir de la cual pueden efectuar sus reservas y las modalidades disponibles. Estas gestiones podrán realizarse a través de agencias de viajes acreditadas, con la presentación única del DNI, o en las webs de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.com, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), donde será necesario aportar también la clave de acreditación remitida por el Imserso al beneficiario.

No obstante, el programa separa entre acreditados preferentes y no preferentes. Esta diferenciación se hace en base al sistema de puntos del Imserso, que asigna una especie de nota a los solicitantes en función de la edad, la situación de discapacidad, situación económica, participación en el programa de años anteriores y pertenencia a familia numerosa. Los que consiguen mayor puntuación tienen prioridad a la hora de elegir plaza, esos son los acreditados preferentes.