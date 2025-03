Rocío Albert: «Perdonar deuda genera una bola que puede estallar»

En una semana polémica en la que la quita de la deuda ha marcado la actualidad política, la consejera de Economía madrileña critica que esta medida beneficie especialmente a Cataluña en detrimento del resto de comunidades. Denuncia la falta de una reforma estructural que garantice una distribución equitativa de los recursos y advierte del impacto que tendrá en los ciudadanos.

¿Por qué dicen que es tan grave la situación generada por la decisión del Gobierno de quita la deuda no solo a Cataluña, sino a todas las autonomías?

El problema que tenemos todas las autonomías es que es necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica. Ninguna comunidad cuenta con los recursos suficientes para afrontar todas sus necesidades, muchas veces impuestas por leyes del Gobierno central. Intentar resolver esta cuestión mediante un parche, en lugar de una reforma estructural, no soluciona el problema. Lo único que hace es trasladar la carga de algunas comunidades, especialmente Cataluña, al conjunto de los españoles. Esto nos ha desconcertado a todos y no estamos dispuestos a aceptarlo.

¿Cree que esta estrategia le funcionará a Pedro Sánchez para mantenerse en el poder?

Es impredecible, pero Sánchez siempre actúa a corto plazo. Su objetivo es salvar cada «pantalla» y, cuando llegue la siguiente petición de los independentistas o de cualquiera de sus socios, ya verá qué hacer. En este momento, intenta mantener contenta a ERC para que no le reclame el cumplimiento de los pactos. Todo responde al acuerdo firmado el pasado verano entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ahora están siguiendo una hoja de ruta en la que se incluye la financiación singular para Cataluña. Han pedido la quita del 20% de su deuda y, para cuadrar las cifras, han utilizado criterios económicos poco racionales, como que a las comunidades más endeudadas o que han subido impuestos se les perdone más deuda. Esto dista mucho de ser una medida justa o basada en el sentido común.

Cuando la ministra Montero era consejera en Andalucía, se oponía a la quita de la deuda. ¿A qué cree que se debe este cambio y por qué no aborda un nuevo sistema de financiación?

Montero cambia de posición según le conviene y el guion que le marcan. Ahora le han indicado que la prioridad es esta «falsa quita» para Cataluña, y se ha alineado con esa directriz. Se olvida de la financiación autonómica y de la aprobación de los presupuestos para 2025. Actúa bajo las directrices de los socios que sostienen a Sánchez en el Gobierno. La Generalitat le ha dado un ultimátum: si no hay quita de la deuda catalana, no habrá más concesiones. Y Montero sigue las órdenes.

En 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy también planteó una quita de la deuda a las autonomías. ¿Cuál es la diferencia con la situación actual?

En 2018, la situación venía derivada del uso prolongado del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), creado como consecuencia de la crisis económica. Se buscaba que el fondo dejara de ser un mecanismo de deuda permanente. Sin embargo, esto no resolvía el problema de fondo: todas las comunidades, independientemente de su signo político, necesitan un nuevo modelo de financiación con más recursos. Esa es la clave.

¿Por qué decidieron acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera? Si no hubieran ido, no se habría votado la quita.

Somos respetuosos con las instituciones y creemos en el Estado de Derecho, aunque algunos pretendan debilitarlo. Asistimos con la intención de exigir un nuevo sistema de financiación, pero no se nos presentó una propuesta.

Entrevista con Rocío Albert López-Ibor, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. © Alberto R. Roldán Fotógrafos

Ahora la medida se tramitará como una ley orgánica, pero paralelamente habrá una negociación bilateral con cada comunidad autónoma. ¿No es extraña esta fórmula?

Es una gran contradicción. Una Ley Orgánica puede modificarse sustancialmente durante su tramitación parlamentaria. Si el resultado final es distinto al inicialmente planteado, ¿cómo se justificarán esos acuerdos bilaterales? Además, los intereses que supuestamente se perdonan no podrán destinarse a gasto público, como se está insinuando. Es una medida improvisada que genera más incertidumbre que soluciones.

¿Madrid irá a una reunión bilateral con la ministra Montero?

Sí, por lealtad institucional y para que se enfrente a explicarnos la vergüenza de esa mutualización de la deuda entre todos los españoles, sobre la que estamos en contra. Las deudas hay que pagarlas y esto no se resuelve con una mutualización, sino con un nuevo sistema de financiación.

¿Cree que todas las comunidades van a poder mantener ese rechazo a la quita de la deuda en un momento dado?

No lo sé, pero todos estamos de acuerdo en que la quita no es la solución. El problema que tenemos es la capacidad de afrontar los gastos actuales de las Comunidades. Nadie tiene un problema real con la deuda en sí, salvo Cataluña, que ha tenido un gasto exorbitado en aspectos que no han beneficiado a los ciudadanos, como embajadas autonómicas o presupuestos desmesurados para TV3 y otros medios.

¿Madrid se mantendrá firme en ese rechazo?

Sí, estamos dispuestos a rechazarlo, porque actuamos con racionalidad, criterios económicos y prudencia. Madrid es la comunidad de régimen común con el menor porcentaje de deuda sobre el PIB, un 12,1%. Tenemos recursos para pagar la deuda actual, lo que no tenemos son recursos para financiar nuevas cargas impuestas a las comunidades autónomas sin financiación adecuada. Las deudas no desaparecen; simplemente se trasladan al Estado, que tendrá que financiar esa carga mediante subidas de impuestos.

¿Y si las demás deciden aceptarla?

La respuesta sigue siendo no. Luego ya veremos cómo afrontamos esa situación, si se da. Este es un acuerdo hecho a medida para ERC y los independentistas catalanes. Deberían premiar a quienes han gestionado mejor sus cuentas y han sido disciplinados con la deuda. Pero, en lugar de eso, lo que se premia es el despilfarro y el malgasto. A nosotros nos castigan porque estamos menos endeudados o porque bajamos los impuestos a nuestros ciudadanos.

¿Y cómo va a afectar todo esto en la práctica al ciudadano?

Habrá subidas de impuestos o bien un menor gasto. Todos vamos a vernos obligados a aceptar un deterioro en los servicios públicos porque este sistema no se mantiene. Además, no hay que olvidar que la quita es solo el primer paso de este acuerdo. Lo siguiente que nos encontraremos es la financiación singular, que supone que Cataluña dejará de aportar al sistema común. Perdonar deudas solo genera una bola de nieve que puede estallar.

¿La situación ahogará más a las autonomías y dará oxígeno a Cataluña?

Puede ser la tormenta perfecta. La quita de la deuda, la reducción de la jornada laboral, el aumento del gasto público y la falta de inversión generan una situación insostenible. Si a esto se suma que el Gobierno favorece a sus socios en detrimento del resto de comunidades, la situación se agrava. La UE nos ha advertido sobre nuestro problema de estabilidad presupuestaria. Si no damos señales de rectificación, la crisis puede ser aún mayor.