Rueda anuncia la gratuidad de las matrículas universitarias a partir del 18F y ayudas en las extraescolares

A tres días de arrancar la campaña electoral de las elecciones gallegas, el candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado en el desayuno organizado por LA RAZÓN que él "no gobernaré en Galicia sin la mayoría.No nos vale ser un perdedor más esperando a que el ganador le falten los escaños" como ya hizo el PSOE en 2005 -cuando ganó las elecciones Manuel Fraga sin alcanzar la mayoría lo que hizo que gobernara el bipartito de Touriño y Quintana-. "Mi objetivo es lograr una mayoría que me permita gobernar", afirmó. Rueda confesó que él no cree en las encuestas, aunque ya ha tenido la suya propia, la esperada, en la que el CIS le arrebata la mayoría absoluta y que, apuntó, "dice lo que quiere Sánchez que digan" y aseguró que "ni nos confiamos, ni nos conformamos". Rueda se mostró convencido de que ganará los comicios gallegos y que parte de esa victoria será también del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que , recordó, siempre será gallego.

Rueda quiere lograr una mayoría para evitar que Galicia tenga que seguir la "política interesada del gobierno central", la de para seguir un día más en el poder, "cueste lo que cueste" algo de lo que, aseguró, se ha librado Galicia durante muchos años con las legislaturas de Feijóo y Rueda pretenda que eso vuelva a ser igual: que la política sirva a los ciudadanos y “no al revés” al tiempo que advirtió de que el interés del PSOE es "trasladar el lío donde pueden montarlo y ser una sucursal más con una presidenta nacionalista, empezar con los chantajes y olvidarse de la gestión".

Propuestas

Rueda destacó que se presenta con un balance de resultados y compromisos cumplidos y aseguró que está convencido de que hay que rendir cuentas con lo que se prometió a la gente por lo que subrayó que se presenta con una hoja de ruta "realista, ilusionante y de futuro", para las personas, centrada en los servicios básicos y de conciliación. "Tengo muy claro que la conciliación tiene que ser el nuevo pilar del Estado del Bienestar" y puso valor en ser "realistas en las propuestas".

Anunció que este año está previsto dedicar una partida del presupuesto para las actividades extraescolares que permita a las familias un margen de conciliación importante y que va desde el refuerzo de las clases hasta las actividades deportivas. También aseguró que debe haber implicación del Gobierno central para una conciliación "de la buena", donde apostó por la "flexibilidad" en el ámbito público que dijo, hacen con "sentidiño" en Galicia y que se debe seguir explorando. Entre los logros destacó que las familias con dos hijos ya están equiparadas como familias numerosas y Galicia ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar los Presupuestos algo que, apuntó, "es marca PP".

Rueda también apuntó que, a partir del 18F, "haremos que las primeras matrículas universitaria sea gratuita" en todos los grados si se va a aprobando el curso por grado, esto se suma a que la educación infantil que ya lo es.

Será este jueves cuando explique las más de 800 medidas que lleva en su programa electoral donde fija que Galicia se juega una nueva mayoría o un gobierno de izquierdas con planteamientos reivindicativos y la demagogia de un "PSOE más servil y dispuesto a decir que sí a cualquier cosa que se diga desde Ferraz. Todo les vale, todo lo avalan" donde apuntó la extrema debilidad de los socialistas. También advirtió del nacionalismo/populismo que son socios de Bildu y ERC ya que en la manifestación que se pedían ayudas para los presos de ETA estaba presente el BNG.