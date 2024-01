Rueda reivindica los logros sociales y económicos de su gestión como alternativa al "barullo y chantaje" de BNG y socialistas

Alfonso Rueda ha comenzado su intervención en el desayuno informativo organizado por LA RAZÓN este martes insistiendo que su objetivo es gobernar manteniendo mayoría absoluta.

El candidato a la reeleción se mostró como la alternativa al "barullo y los chantajes" del modelo nacionalista y socialista que ofrecen para Galicia el BNG de Pontón y el PSOE de Besteiro. Él, en cambio, afirmó, siempre trabajará "centrado en la gestión" que continúe con las políticas que hasta ahora ha desplegado y que seguidamente ha explicado.

En un claro balance de su gestión, el presidente de la Xunta ha reivindicado la bajada impuestos, como el de la renta que se paga de media en la comunidad 500 euros menos que hace años; la equiparación fiscal de las familia con dos hijos con las numerosas; el recorte del desempleo, con mínimos históricos según la última EPA; el aumento en cinco veces de la cifra de pacientes dependientes atendidos; el logro de que el abandono escolar esté pordebajo del objetivo europeo, y que el transporte público sea gratis para menores de 21 años y, próximamente, para los mayores de 65 años.

Además, ha querido destacar que gracias a la mayoría parlamentaria que le otorgaron en las últimos comicios los gallegos han podido ser la primera comunidad autónoma en aprobar sus presupuestos, que supondrán, apuntó, una nueva bajada de las cargas impositivas.

Se refirió también Rueda al anuncio de Sánchez de la construcción de un buque en el astillero que Navantia mantiene en Ferrol (A Coruña). "No me invitó, ni al alcalde de Ferrol, pero sí al exalcalde socialista de la ciudad", criticó respecto a las formas del anunció. Eso sí, se mostró de acuerdo con un encargo que, rememoró, "cuatro meses antes el ministerio de Defensa dijo que no hacia falta". "Estoy de acuerdo si es una realidad, y no una promesa electoral que después quede en nada".

El presidente gallego tiene claro que Vox no va a sacar representación

El presidente popular y mentor político del candidato a la Xunta ha destacado la "confianza, certeza y la garantía" que ofrece Rueda como valor político para los ciudadanos gallegos en las autonómicas del próximo febrero. "No va a fallar en quién deposite en el confianza. Ofrecerá soluciones a los problemas. Y Galicia no va a emprender un camino a ninguna parte", desarrolló concretando el significado de los tres términos con los que definió a su antiguo vicepresidente.

Tras recordar cómo hace 17 años le conoció en el proceso de búsqueda de un secretario general para los populares gallegos en época del bipartito, Feijóo aseguró que el modelo continuista del PP de Galicia es el único que ofrece un "proyecto político común" sin necesidad de socios ni cesiones a otras formaciones.

Según expuso el líder de Génova, el crecimiento económico, los positivos indicadores económicos, el fomento del empleo, la gratuidad de la escuela pública infantil y el control de la deuda pública son los principales logros de la gestión que él mismo inició y, tras su asunción de presidencia, el candidato continuó.

"Hace falta que la política nacional se parezca a la gallega", ha defendido Feijóo en castellano y gallego, contraponiendo así la figura de Rueda como un presidente autonómico que busca consenso frente al enfrentamiento y se centra en políticas reales, dejando de lado los intereses partidistas y cesiones a los que quieren "que a la nación le vaya mal".