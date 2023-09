Sánchez buscará votos «debajo de las piedras» para seguir en Moncloa

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió ayer a «buscar votos hasta debajo de las piedras» para impulsar medidas que mejoren la vida de la gente y ha dejado claro que su formación cumple la Constitución «de la A a la Z». En su intervención en la XII Fiesta de los Socialistas de Galicia, que reunió en el municipio coruñés de Oroso a más de 2.500 militantes y simpatizantes de la formación, Sánchez criticó que el Partido Popular tenga el «desparpajo» de decir que los socialistas van a «romper» la Constitución cuando los populares llevan «cinco años incumpliendo» el mandato de renovar al órgano de gobierno de los jueces. «Nosotros no damos carnés de constitucionalistas, la cumplimos de la ‘A’ a la zeta, de la pe a la pa todos los días. Y ellos no lo hacen», proclamó Sánchez.

El líder del PSOE censuró que, según el Partido Popular, «los socialistas lleven 40 años rompiendo España». «Pero sabéis lo que se oculta detrás de todo ese ruido, de todos esos insultos, de toda esa cascada de improperios. Lo que se esconde es el único punto del programa del PP y Vox, que es que no gobierne el PSOE y por eso se manifiestan», argumentó. «Por eso dicen que España se hunde, y lo dicen esta semana que la Comisión Europea acaba de decir que la española va a ser la principal economía europea que más crezca en 2023», celebró, para sostener que «lo que se rompe no es España, sino el PP». «Y lo vais a ver cuando fracasen en su investidura». Asimismo, recordó que en la campaña electoral con motivo de los comicios del 23 de julio avanzó que «buscaría votos hasta debajo de las piedras» para aprobar medidas que mejorasen la vida de los ciudadanos como revalorizar las pensiones. «Y es lo que vamos a hacer. Me comprometí a que buscaría votos hasta debajo de las piedras para dignificar el salario mínimo interprofesional, para aumentar las becas, para comprometernos con la emancipación de los jóvenes, por la concordia entre los pueblos de España y por la convivencia. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de que falle la investidura de Feijóo», apuntó.

El jefe de filas de los socialistas se comprometió a apoyar a los socialistas gallegos para «abrir una nueva época de cambio y avance» en la comunidad autónoma. En un contexto en el que Galicia deberá afrontar elecciones autonómicas en el próximo verano –si no hay adelanto–, Sánchez sostuvo que la de Galicia será la segunda etapa del horizonte político que el PSOE abre en septiembre y que empezará con la consolidación del gobierno progresista en España. «Una será un gobierno progresista en Madrid y, luego, un gobierno progresista en Galicia. Habrá cambio en Galicia», aventuró.

El dirigente socialista se dirigió a los asistentes al acto en Galicia para asegurarles que con la marcha de Feijóo a Madrid ganaron los gallegos y perdieron el resto de españoles. «Yo no sé si a Feijóo la política nacional le viene grande o le pilla lejos, pero la sensación que tenemos en el resto de España, fuera de Galicia, es que nos habéis dado gato por liebre, porque pensábamos que daba para más el señor Feijóo», apuntó.

En su intervención Pedro Sánchez sostuvo que Feijóo no se presenta al debate para ser elegido presidente de un gobierno de España sino para ser «elegido jefe de la oposición». También habló sobre la manifestación que prevén realizar el próximo fin de semana los populares el Madrid, a la que se refirió como el «último dislate» de la «investidura fallida» convocado por «indicación del señor Aznar». En su opinión, el único objetivo de este acto convocado por el PP es «manifestarse contra la investidura del PSOE al grito de España se rompe». «A ver, señores del PP, España no se rompe, España no se hunde. España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo del señor Feijóo y de sus mentiras», sostuvo. «Si esta investidura del señor Feijóo fuese como un partido de fútbol, a este hombre ya le habrían sacado la tarjeta roja por pérdida deliberada de tiempo», afirmó Sánchez, que consideró que la verdad de lo que está ocurriendo es que «Feijóo no se presenta a la investidura para ser elegido jefe del gobierno, sino jefe de la oposición».

El presidente del Gobierno en funciones proclamó que «Feijóo será jefe de la oposición» y que eso será «una magnífica noticia para España». «Porque habrá un gobierno progresista que siga revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo, dignificando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, un gobierno comprometido con el feminismo, ante la emergencia climática, con el avance de derechos y libertades», dijo.