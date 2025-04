Sánchez informa de que el apagón se inició tras desaparecer 15 gigavatios de la red eléctrica en cinco segundos

Durante cinco segundos han desaparecido 15 gigavatios de la red eléctrica, lo que equivale al 60 % de la energía que se estaba consumiendo en ese momento. "Algo que no ha pasado jamás". Así lo ha informado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a comparecer desde Moncloa al filo de las once de la noche para informar sobre los motivos del apagón que ha tenido a oscuras a todo el país casi doce horas.

Aunque prácticamente, según ha informado, se ha recuperado el suministro en "el 50 por ciento de las comunidades autónomas", el presidente del Gobierno ha vaticinado "una noche larga". De momento, el presidente ha reconocido que esta noche no puede decir "con certeza" cuándo se va a recuperar el suministro eléctrico en el conjunto del país. "Red eléctrica no puede asegurar ahora mismo por tratarse de una situación sin precedentes", ha informado. Los especialistas no han podido averiguar "de momento" el motivo. El presidente ha garantizado que se trabajará "toda la noche" para recuperar la normalidad. Espera que mañana la luz haya vuelto a todo el territorio.

En las calles, según ha informado, la situación es la de la "recuperación de la normalidad". Sánchez ha informado que el Gobierno ha desplegado servicios adicionales de las fuerzas y cuerpos del estado para reforzar la seguridad de esta noche. "Los ciudadanos pueden y deben estar tranquilos", ha asegurado.

En cuanto al tráfico portuario, este funciona con normalidad; en el aéreo se han cancelado 344 vuelos .Mientras que Renfe ha auxiliado a unos 35.000 pasajeros. "Se va a trabajar a destajo durante toda la noche para recuperar el suministro", ha garantizado.

El presidente ha pedido priorizar la seguridad y ha recomendado a quienes tengan problemas para desplazarse "que si pueden quedarse en casa, que lo hagan". "Queda una noche larga", ha vaticinado.