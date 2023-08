Sánchez necesita tiempo para negociar con Junts

En el PSOE solo ven una investidura posible, la de su candidato, pero dejarán pasar el tiempo hasta que llegue su momento con el objetivo de ir atando los apoyos necesarios para que la investidura no resulte fallida. Para eso están dispuestos a dejar que se active el reloj electoral, es decir a que sea el líder del PP el que primero se presente y, después, una vez que la investidura no prospere, sea Pedro Sánchez quien consiga los apoyos.

Así, ayer el PSOE dejó claro que no torpedearía el intento de que Feijóo intente presentarse a la investidura si el Rey se lo propone. Todo con un doble objetivo, desgastar a Alberto Núñez Feijóo al presentarse, según defienden, a una «investidura fake» y con el fin de agotar el plazo hasta el final para presentarse a una investidura con la certeza de superarla. Con una aritmética difícil para ello, la doctrina en Ferraz es la de no presionar al Rey para que proponga como candidato a Pedro Sánchez mientras, sin luz ni taquígrafos, los principales negociadores de la investidura, los ministros en funciones, Félix Bolaños, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán se preparan para volver a la mesa de negociación con ERC, Junts, PNV y Bildu. Dentro del PSOE se confía en que la votación de la Mesa del Congreso de la pasada semana se proyecte en la investidura. «Se proyecta lo que va a ser la mayoría de Gobierno», confiaban fuentes gubernamentales. Sin embargo, también se reconoce que a día de hoy no hay un acuerdo ni tampoco un principio de él con los socios de investidura. Aun así, se muestran optimistas sobre el «giro» de Junts, quien en la anterior legislatura votaba en contra de cualquier propuesta del Gobierno. «No hay que perderlo de vista», explican fuentes gubernamentales.

Así, en el PSOE se ha decretado no cortar el paso a Feijóo para que se presente a una investidura si hoy le propone el Rey tras la ronda de consultas. «Nosotros no estamos en una competición con el PP para ver quien va primero a la investidura», se explican en Ferraz, asegurando que la decisión que tome el jefe del Estado «siempre estará bien», se asegura en el PSOE donde vaticinan que ellos no se darán «codazos» con Feijóo por presentarse a una investidura inmediata.

De hecho, fuentes parlamentarias aseguran que el contexto de agotar los plazos les interesa para poder negociar con Junts, partido con el que asumen que la negociación será más complicada. Las líneas rojas del partido de Carles Puigdemont, como la concesión de la amnistía a los líderes del procés, aleja a día de hoy a ambos bloques. En el PSOE se sigue defendiendo que solo se negociará dentro de la Constitución, mientras que Sumar estudia fórmulas jurídicas para dar cabida a esa exigencia.

A la vez, en el PSOE se apuesta por dejar al PP que «evidencie su soledad» al presentarse a una investidura. «Si él necesita de un tercer tropiezo para darse cuenta de la realidad que le rodea, no seremos nosotros los que le quitemos esa idea», argumentan en el partido. «Tuvo el 23j, la constitución de las cortes y la mesa del Congreso... parece que necesita más información, y si tiene que ser una investidura fake, allá él».

En Sumar también necesitan tiempo para conseguir los votos para la repetición de un gobierno de izquierdas. Yolanda Díaz reconoció ayer que se trata de una «negociación que no va a ser sencilla», pero confió en que Pedro Sánchez «obtendrá los apoyos pertinentes». De momento, reconocen que los números no dan y ven mal síntoma el hecho de que ni ERC, ni Junts ni Bildu acudieran a reunirse con el Rey para que éste compruebe si puede o no presentar a Sánchez como candidato. Una estrategia que, sin embargo, no comparten algunos socios del Gobierno. En Podemos se avisaba de la necesidad de ir a una investidura «rápida» y se pedía acelerar las conversaciones con los socios de investidura con el objetivo de «no encarecer el precio» de Junts.

Mientras, en el Partido PP se defiende que Feijóo se presente a la investidura si se lo propone el Rey. «Es nuestro deber», reconoció ayer el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons. Si el Monarca lo hace, Feijóo comenzará una ronda de «diálogo» con los partidos. Los populares creen, además, que pueden llegar hoy a su entrevista con el Rey con «más apoyos de los que tiene Sánchez», ya que éste no cuenta con el apoyo explícito de PNV, Junts y ERC, solo con el de Bildu. Los votos para una investidura del PP todavía no están asegurados tampoco. De hecho, ayer Vox dejó en el aire otra vez la posibilidad de apoyar a Feijóo e incluso lanzó un ultimátum a los populares. Los de Santiago Abascal reclaman «explicaciones públicas y urgentes» sobre la ruptura del pacto para la Mesa del Congreso, antes de entrevistarse con el Rey hoy a primera hora de la mañana. De momento, en Génova no dan señales de alarma y se reservan cualquier respuesta a Vox.

La ronda de consultas de este lunes afloró una imagen poco favorecedora para cualquiera de los dos candidatos. Unión por el Pueblo Navarro y Coalición Canaria, los partidos con menos representación política en el Congreso, confirmaron que apoyarán a Feijóo si el Rey le encomienda la tare de formar gobierno. Por su parte, el PNV ha rechazado esta posibilidad, aunque tampoco ha confirmado que apoye a Sánchez. Solo Bildu le da, hoy por hoy, el «sí» al PSOE.