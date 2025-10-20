Sánchez propone a la UE acabar definitivamente con el cambio horario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España propondrá este lunes a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa. Así lo ha manifestado a través de sus redes sociales, coincidiendo con la semana en la que habrá que cambiar al horario de invierno.

A juicio de Sánchez, esta práctica habitual de cambiar de hora "ya no tiene sentido", pues de forma mayoritaria los ciudadanos reclaman que no se haga. Además, el jefe del Ejecutivo asegura que la ciencia ya ha dejado claro que no supone un ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos.

"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", expresa el presidente del Gobierno.

Por eso, añade el jefe del Ejecutivo, "el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente".