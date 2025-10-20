El juez decidirá si imputa a Gaspar Zarrías tras interrogar a la "fontanera" Leire Díez

El magistrado que investiga a Leire Díez decidirá si imputa también en la causa al exconsejero andaluz del PSOE Gaspar Zarrías, una vez haya tomado declaración a la considerada como "fontanera" socialista, a los otros dos investigados y a los tres testigos citados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid lo ha dejado claro en un nuevo auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, con el que ha aceptado la personación del PP como parte de la acusación popular en el procedimiento por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Pero no resolverá, de momento, respecto a la petición cursada por los populares de citar como investigado a Zarrías por haber tenido en nómina en su lobby a la exmilitante de Ferraz.

El sentido de su decisión se conocerá después de que, además de Díez, acudan a comparecer en sede judicial, en calidad de investigados, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Ocurrirá el próximo 11 de noviembre.

Antes, también tendrán que sentarse ante el juez Arturo Zamarriego, como testigos, los dos fiscales que denunciaron un intento de soborno por parte de la "fontanera política". El de Anticorrupción, José Grinda, e Ignacio Stampa, actualmente destinado en la Fiscalía de Madrid.

Asimismo, ese mismo 5 de noviembre se le practica una testifical al comandante de la Guardia Civil vinculado al "caso Koldo", Rubén Villalba, tal y como adelantó LA RAZÓN este pasado domingo.

Volviendo a Zarrías, los de Alberto Núñez Feijóo reclamaron, adicionalmente, al instructor que ordenase la entrada y registro de la sede de su empresa, Zaño Sociedad Consultora SL; que acudiese como testigo el empresario José Ruz, y recabar la vida laboral de Díez, entre otras diligencias solicitadas. A todas ellas dará salida el magistrado a partir del próximo 11 de noviembre.