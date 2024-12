El Senado pedirá al Gobierno que endurezca los requisitos para las condecoraciones de la Guardia Civil tras el "caso Koldo"

El empresario Víctor de Aldama, ahora investigado judicialmente en el marco del "caso Koldo", recibió la Medalla al Mérito de la Guardia Civil en 2022, uno de los distintivos más importantes de la Benemérita. Según el coronel Francisco Vázquez, Aldama y Koldo García habían sido colaboradores de la Guardia Civil y cuando se condecoró al empresario no tenía conocimiento "de conductas delictivas". No obstante, el Senado, a petición del PP, quiere evitar que se reproduzca una situación igual y va a pedir al Gobierno que revise los requisitos para la concesión de condecoraciones de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que los populares consideran que el reconocimiento a Aldama no se asienta sobre el "respeto a los principios que deberían regir la institución: transparencia, mérito y servicio a la sociedad".

En concreto, el Senado va a pedir al Gobierno que se endurezcan los requisitos para la concesión de condecoraciones de la Guardia Civil a través de una moción que se va a debatir y votar este mismo miércoles. La moción incluye cinco puntos más y están todos vinculados al "caso Koldo". El segundo punto reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que colabore con la Justicia y con la Comisión de Investigación del Senado con la entrega de "los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público" relacionados con el "caso Koldo". En este sentido, cabe señalar que el Senado es muy crítico con la falta de colaboración del Gobierno con la Comisión de Investigación ya que Moncloa se niega a entregar documentos importantes y tampoco colabora en la localización de personas clave que están citadas a comparecer.

Asimismo, el tercer punto reclama que se investiguen "los comportamientos" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que han colaborado con las tramas corruptas del PSOE y del Gobierno, y si procede depurar responsabilidades". El comandante Rubén Villalba es el guardia civil que está imputado en el "caso Koldo" por suministrar teléfonos móviles seguros a los miembros de la trama y fue uno de los impulsores de la condecoración de Aldama. Además, en el cuarto punto, se reclama "anular los ascensos" de los agentes policiales "que han participado o colaborado en los casos de corrupción del Gobierno y del PSOE".

Finalmente, el quinto punto se insta al Gobierno a "elaborar una auditoria interna en el Ministerio de Interior de las compras de material sanitario que se realizaron durante la pandemia". Ya en el sexto punto, se reclama "desistir" de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha pactado el Gobierno con Bildu porque "limita" a los agentes policiales "en el cumplimiento de su deber".