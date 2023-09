El socialista Paco Vázquez carga contra Sánchez y sus "palmeros": "Ha convertido al PSOE en una secta"

No hay día en que un socialista de los de la vieja guardia alce la voz para cargar contra el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. En esta ocasión ha sido un histórico del partido, el exdiputado y exalcalde de La Coruña Paco Vázquez quien ha arremetido duramente contra el jefe del Ejecutivo: "Sánchez ha podemizado el PSOE, ha establecido un partido plebiscitario, un partido que se ha convertido prácticamente en una secta. Es un partido de palmeros".

Así, directo y sin medias tintas, Vázquez se mostraba convencido ante los micrófonos de la Cope de que "el pacto con los independentistas está hecho" y que la amnistía es un "intento de legalizar un golpe de Estado". En este sentido, el que fuera embajador de España ante la Santa Sede, ha señalado que "la gente tiene que sacarse la venda delante de los ojos y darse cuenta del camino al que nos llevan". A su juicio, las maniobras de Sánchez para mantenerse en el poder a cualquier precio hace que "las medidas que se van tomando sean cada vez más irreversibles".

Y aquí ha hecho un punto y aparte para dirigirse al PP de Alberto Núñez Feijóo, a quien ha pedido que plantee una "estrategia más larga", de cara a una futura investidura de Sánchez. No obstante, ha apoyado la estrategia del líder del PP de obligar a todos los cargos socialistas a posicionarse sobre la amnistía, ya que pondrá en evidencia que "el problema no es solo Sánchez, sino el PSOE". Porque el exdirigente socialista tiene muy claro que el presidente del Gobierno justificará su pacto con los independentistas: "Sánchez es capaz de decir que él ha intentado todo, disolver el parlamento y convocar elecciones como abanderado de la Constitución y la unidad de España. Es capaz de eso y mucho más".

Sus declaraciones están en la línea de otros exdirigentes socialistas que no se ven reflejado en el actual PSOE. Sin embargo, Vázquez cree que el problema va más allá de Sánchez. "El problema son los socialistas navarros que pactan tranquilamente con Bildu para poder garantizarse el Gobierno de Navarra. El problema son los que pactan para poder gobernar en los ayuntamientos, con partidos rupturistas. Sánchez es la cabeza visible de un partido que ha optado por un camino que representa el triunfo de la tesis del PSOE de Cataluña", ha cargado con dureza.

Una "secta de palmeros"

El exdiputado socialista no tuvo reparos en admitir que no votó a su partido en las pasadas elecciones generales del 23J, ya que "la confrontación electoral no era entre izquierdas y derecha, sino entre constitucionalistas y rupturistas". Así, ha señalado sus diferencias con ese PSOE actual, el que "ha optado por un camino de radicalización, con tal de mantenerse en el poder en ayuntamientos, diputaciones, autonomías" y que está al frente de un Gobierno, que "ha establecido un frentismo que nos lleva a uno de los peores y preocupantes momentos de la historia reciente".

En definitiva, Vázquez culpa a Sánchez de haber caído en un "caudillismo nunca visto en e seno del socialismo español". Y ha hecho un inciso para criticar a la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, "una de las mejores palmeras de España", por la falta de controles democráticos internos en el partido.