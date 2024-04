Soraya Rodríguez: «El PSOE se ha convertido en portavoz de los independentistas»

Soraya Rodríguez (Valladolid, 1963) lo fue todo en la política nacional antes que eurodiputada. Concejala, alcaldesa de su ciudad natal, diputada, secretaria de Estado y portavoz socialista de Rubalcaba en el Congreso. Por coherencia con sus principios se fue de su partido de toda la vida porque con la llegada de Pedro Sánchez los independentistas pasaron a ser sus aliados naturales. Esta última legislatura estuvo en el Parlamento Europeo como independiente dentro de Ciudadanos y, ahora, quiere volver con el socialismo patriota que propugna Guillermo del Valle.

¿Qué le ha llevado a unirse a Izquierda Española?

La situación de la política española ha llevado a que miles de progresistas, socialistas, socialdemócratas o de centroizquierda, que creen en un proyecto de país de España como nación, se encuentren huérfanos. Porque el partido hegemónico, el PSOE, se ha convertido en portavoz de los independentistas y nacionalistas y les ha dejado. Ante esto, ha nacido Izquierda Española, que defiende la igualdad y solidaridad de todos, puede hacerlo realidad y ser su espacio político.

¿Para que haya igualdad hay que acabar con los conciertos vascos y navarro, o rechazar el «cupo catalán» que reclama ERC?

Derechos básicos como las pensiones o la sanidad se han de tener independientemente de donde hayas nacido o vivas. No se pueden garantizar con un sistema fiscal troceado o un desmembramiento de la caja común de la Seguridad Social. Estoy en contra de que Cataluña gestione el 100% de los impuestos, como quiere el president Pere Aragonès. Los conciertos vasco y navarro están en la Constitución y nacen de un consenso entre distintas fuerzas en un momento difícil como fue la transición a la democracia. Pero nada más que eso. No podemos ir a una reforma fiscal por donde nos quieren indicar los independentistas.

Ninguna encuesta les ha otorgado representación en Europa.

Espacio político, sin duda, hay. Mucha gente no entiende que la permanencia de Sánchez dependa de acuerdos con quienes quieren destruir la integridad constitucional y territorial. La opción no puede ser votar en blanco, al PP, con quien estás lejos ideológicamente, o a quienes, como dijo Jordi Turull (Junts), están vendiendo el país y a nosotros a tanto la pieza. Los antiguos votantes socialistas ahora tienen una alternativa.

¿Reconoce al PSOE en el que militó y ocupó cargos 18 años?

No, no reconozco a este Partido Socialista de Pedro Sánchez. La amnistía mercenaria demuestra que estaban dispuestos a cruzar todas las líneas rojas, algo inimaginable. No hay nada peor que tener razón a destiempo.

Usted fue alto cargo de Rodríguez Zapatero, que es un gran defensor de Sánchez.

No comparto la posición de Zapatero en la defensa de lo que hace este Gobierno, pero el que ha cambiado ha sido él. Apoyó con Alfonso Guerra, Felipe González y conmigo la candidatura de Susana Díaz por un partido que no llegase a pactos con secesionistas. Denominar partido de Estado a Bildu... Un partido legalizado, pero que, entendíamos, tiene que recorrer un largo camino democrático para que pudiésemos hablar o pactar. Ahí estábamos todos, yo sigo aquí. Será que no evoluciono. Bildu no ha recorrido ningún camino, es el PSOE el que ha desandado.

Alfredo Pérez Rubalcaba defendía que la solución a la cuestión territorial era el federalismo.

No es posible garantizar el acceso de los ciudadanos a sus derechos con igualdad si no hay competencias estatales que lo garanticen a través de los ministerios.

Óscar Puente le sucedió al frente de Valladolid. Cuando se fue del partido dijo que no podía seguir viviendo de la política. ¿Fue una de sus primeras víctimas?

Le conozco antes que muchos españoles (se ríe). Es una forma de entender la política que no es la adecuada. Cuando uno es ministro ha dejado de representar solamente a su partido y a los que le han votado. Es no estar a la altura de lo que exige la democracia, que es un debate, nunca el insulto, que también daña la institución.

¿Estamos cerca de que en España deje de haber homenajes a etarras tras la directiva europea que usted impulsó?

Ha sido un paso muy importante establecer por primera vez una ley europea para que los estados miembros deban prohibir actos terribles de exaltación de bandas terroristas y delincuentes. Nos ayudará a que cuando en España las autoridades no actúen, tengamos instrumentos jurídicos para prohibirlos. Las familias de las víctimas no pueden ser verdugos.