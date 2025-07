El suegro de Sánchez espiaba a independentistas en sus saunas por la "unidad nacional"

El informe "Riesgos PS" elaborado por el comisario José Manuel Villarejo basa buena parte de su contenido en el negocio de las saunas de Sabiniano Gómez, el suegro del Pedro Sánchez. El antiguo mando policial detalló que el padre de Begoña Gómez habría colaborado con la Comisaría General de Información (CGI) para grabar en sus locales a independentistas. Unos audios que habrían sido utilizados por el actual presidente del Gobierno para ascender dentro del PSOE.

Así, el documento de Villarejo retrocede hasta principios de los años ochenta cuando la familia política de Sánchez se instaló en Madrid desde el municipio leonés de Gordoncillo. En un primero momento Sabiniano y sus hermanos adquirieron una serie de propiedades de cierto valor en la calle Alcalá de la capital. Tiempo después pasaron a comprar otros locales, uno de ellos en la calle Concepción Arenal, próxima a la sede del por entonces partido socialista madrileño, según resaltó el comisario.

El propio Villarejo resaltó en este informe la "opacidad" de las actividades de las empresas de la familia de Begoña Gómez. No resultaba fácil la recolección de información ni la recolección de información ni la captación de fuentes solventes y fiables. El comisario llegó en ciertos aspectos a poner en duda los datos que le llegaban debido a la animadversión que provocaba Sánchez en las filas socialistas por "celos".

Con todo ello, el documento cita la sauna-prostíbulo de nombre "Azul" que abrió sus puertas tras la concesión de un primer permiso de explotación como sauna-gimnasio. Se consiguió gracias a las gestiones municipales que hicieron con los policías tanto "Sabiniano como su hermano Conrado (este último especialmente), eran colaboradores de varias unidades de la Comisaría General de Información, especialmente la UCAO".

Políticos independentistas

"Permitían un fácil acceso a sus instalaciones cuantas veces fueron requeridos para ello, con objeto de conseguir datos para uso de inteligencia operativa, sobre sujetos con tendencias políticas contrarias a la unidad nacional, con lo que se consiguió debilitar personalmente su problemática radicalidad", esgrime el documento. El más importante de estos negocios fue el nombrado "Adán", por sus grandes dimensiones y al que acudían objetivos de interés en la calle San Bernardo.

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 05/06/2024.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto a su mujer, Begoña Gómez (d), durante un acto electoral de los socialistas en Benalmádena (Málaga), este miércoles. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto electoral junto a la candidata del partido, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el líder de la formación en Andalucía, Juan Espadas. EFE/ Jorge Zapata Jorge Zapata Agencia EFE

Después de subrayar este aspecto, Villarejo afirmaba en su informe que Pedro Sánchez antes incluso de casarse con Begoña Gómez en 2006 "conocía que en las saunas que manejaba su suegro, se realizaban grabaciones a personajes del ámbito político". Una información que no pudo contrastar el polémico comisario pero que argumentaba que los audios tenían a "sujetos políticamente independentistas y/o vinculados a organizaciones vascas de pasado terroristas".

"Se guardó copias de significativos cargos socialistas que frecuentaban las saunas. Personajes que a partir de 2004 formaron parte del ejecutivo, como dos con las iniciales cuyas comprometedoras grabaciones PS usó para vincularse con ambos y ascender de manera definitivas en la estructura socialista hasta conseguir el puesto actual de secretario General del PSOE", afirmó Villarejo. No obstante, el mando policial subrayaba que estas afirmaciones provenían de fuentes de izquierda que deberían cuestionarse pues detectó cierto "resentimiento o envidia".

Sobre este polémico asunto ya se refirió el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, apodado 'El Gordo', en la Comisión del Congreso de los Diputados de la trama Kitchen. El mando policial reconoció que era amigo del suegro de Pedro Sánchez y que había ayudado a las investigaciones. Sin embargo, desmintió las supuestas grabaciones a las que se refería Villarejo.

Los seguimientos policiales a la familia de Sánchez

"No entre en ese trapo porque es una falacia, es todo mentira (...). Es falso y nunca se ha detenido a nadie de la izquierda abertzale por culpa de de esas saunas. Todo lo contrario y no puedo hablar (...). Ese señor lo que ha hecho ha sido ayudar a la Policía Municipal, a la Guardia Civil, a cualquiera que pasara por allí. Él tenía unos negocios y si había un delincuente que llevaba cocaína, ese señor lo que hacía era ayuda. Espionaje ninguno, de verdad", expuso en su comparecencia de 22 de abril de 2021.

El look de Begoña Gómez en Sevilla junto a Pedro Sánchez. JuanJo Martín Agencia EFE

Este tema que se fue diluyendo en el tiempo ha vuelto a la primera plana política tras la intervención hace semanas del presidente del PP Alberto Núñez-Feijóo en el pleno del Congreso de los Diputados. El dirigente popular mencionó al suegro fallecido de Pedro Sánchez. "Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. No se compare conmigo. He sido honesto con usted. No se lo acepto", le instó.

El archivo de Villarejo es uno de los que fueron incluidos en el 'pendrive' que entregó Leire Díez al PSOE. El propio Santos Cerdán mandó enviar el mismo a la Fiscalía y ya estudian su contenido. En este mismo informe se desvelan seguimientos policiales a la familia del presidente del Gobierno incluso cuando acudían al cine en la localidad de Pozuelo de Alarcón.