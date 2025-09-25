Acceso

España

Recta final

El Supremo avanza en el juicio a García Ortiz con la designación de los siete magistrados del tribunal

Martínez Arrieta presidirá la Sala, en la que también figura Marchena, presidente del tribunal del "procés"

Andrés Martinez Arrieta, durante la vista pública de los recursos presentados contra las condenas que impuso la Audiencia de Palma en el Caso Nóos. EFE/ Angel Diaz ***POOL***
El magistrado Andrés Martinez Arrieta presidirá el tribunal que juzgará a García Ortiz larazon
Ricardo Coarasa
  • Ricardo Coarasa@ricardocoarasa
    Aquí desde el comienzo. Licenciado en Derecho y Periodismo. Más de veinte años en la información de tribunales. He cubierto la investigación y los juicios del 11M, el "caso Nóos" y el "procés", entre otros muchos. También pasé por las secciones de reportajes y Madrid. Antes, en Associated Press y Abc. Autor de "Viaje a las fuentes del Nilo Azul" y "Hernán Cortés. Los pasos borrados" y coautor de "El mundo de equipaje" y "11M. El día que la solidaridad plantó cara al terror".
Creada:
Última actualización:

El Tribunal Supremo ha designado a los siete magistrados que juzgarán por revelación de secretos, en una fecha aún por determinar, al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de datos reservados de la investigación por fraude fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso.

Al frente de la Sala estará el actual presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta. El tribunal estará integrado además por los magistrados Manuel Marchena, que presidió el juicio del "procés" y anterior presidente de la Sala Penal; Ana Ferrer, quien también formó parte del tribunal del "procés" y cuya candidatura al puesto que ahora ocupa Martínez Arrieta defendió hasta el último momento el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Carmen Lamela, exmagistrada de la Audiencia Nacional que instruyó en primer lugar la causa contra los líderes del desafío en Cataluña; Susana Polo; Antonio del Moral, integrante asimismo del tribunal del "procés", y Juan Ramón Berdugo.

-Noticia en ampliación-

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas