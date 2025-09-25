El Supremo avanza en el juicio a García Ortiz con la designación de los siete magistrados del tribunal

El Tribunal Supremo ha designado a los siete magistrados que juzgarán por revelación de secretos, en una fecha aún por determinar, al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de datos reservados de la investigación por fraude fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso.

Al frente de la Sala estará el actual presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta. El tribunal estará integrado además por los magistrados Manuel Marchena, que presidió el juicio del "procés" y anterior presidente de la Sala Penal; Ana Ferrer, quien también formó parte del tribunal del "procés" y cuya candidatura al puesto que ahora ocupa Martínez Arrieta defendió hasta el último momento el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Carmen Lamela, exmagistrada de la Audiencia Nacional que instruyó en primer lugar la causa contra los líderes del desafío en Cataluña; Susana Polo; Antonio del Moral, integrante asimismo del tribunal del "procés", y Juan Ramón Berdugo.

-Noticia en ampliación-