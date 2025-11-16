Tarta de queso con galletas lotus: aprende a hacer paso por paso esta sencilla y deliciosa receta

Las tartas de queso son uno de los postres más reconocidos dentro de la gastronomía española, pero además, de todo el mundo. Muy querida por los amantes del dulce y elaborada de distintas formas, y quizás, combinada con galletas Lotus, las más famosas del mercado, dan lugar a una explosiva receta con un sabor espectacular, al cual es imposible vencer la tentación de comer.

Es decir, la más famosa de las tartas con la más querida de las galletas. Dos increíbles postres en uno para no dar posibilidad de negarse a probarlo. Y así, son muchas las celebridades y los chefs que, con sus recetas, tratan de deleitar a todo aquel que quiera probarlo a hacer en casa.

Un ejemplo es Bea Roque, quien con su amor por la pastelería, plasmó en su libro Todo sobre los Bundt, Bea Roque (Libros Cúpula) la sencilla receta para hacer paso por paso la combinación perfecta entre tarta de queso y galletas Lotus.

Así puedes hacer una tarta de queso con galletas Lotus: Bea Roque te enseña paso por paso su receta

Para los ingredientes, esencial tener queso Philadelphia, azúcar, crema de galletas Lotus, nata líquida y leche, además de láminas de gelatina neutra. Así, es importante tener los diferentes materiales e instrumentos como un molde, papel de cocina o batidora.

Cheese cake lotus Todo sobre los Bundt, Bea Roque (Libros Cúpula)

A continuación, puedes comprobar el dossier de la cantidad de cada uno de los ingredientes y el proceso de elaboración.

Ingredientes

300g de queso Philadelphia

100g de azúcar

100g de crema de galleta Lotus

300g de nata liquida

100g de leche

8 láminas de gelatina neutra

Proceso de elaboración

1) Engrasa abundantemente un molde Bundt de 5 tazas con un espray especial desmoldante y extiende bien con una brocha. Déjalo reposar boca abajo sobre un papel de cocina. Tras ello, hidrata las 8 láminas de gelatina unos 5 minutos en agua fría.

2) Añade el resto de los ingredientes, salvo la leche, en un procesador o bate con una batidora hasta que todos los agregados estén ligados. Calienta la leche y escurre la gelatina para quitar el excedente de agua.

3) Tras ello, incorpora la leche con la gelatina disuelta a la mezcla del queso y bátela. Después, vierte todo el contenido en el molde y enfríalo unas 12 horas.

4) Para ayudar a desmoldar, sumerge un par de minutos el molde en agua tibia, solo para que el recipiente pierda el frío de la nevera. Posteriormente, separa suavemente con los dedos la tarta de queso de las paredes. Puedes agitar con cuidado para ayudarte, dale la vuelta para colocarlo en el plato y espera a que el cheesecake se suelte por sí solo.

5) Para terminar, ayúdate de un secador para que la forma de la tarta no se rompa. Tras secarlo, mételo en la nevera hasta su consumición.

Bea Roque, autora de "Todo sobre los Bundt", comparte en su blog "El Rincón de Bea", así como en sus redes sociales, sus recetas y postres. Así, son muchas las formas de elaborar cada uno de ellos, y así, las muchas formas que le puede dar a una tarta de queso con galletas Lotus.

Se convirtió en pionera de la repostería americana en España, con ejemplos como las galletas decoradas, los bundt cakes o layer cakes.