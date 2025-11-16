La regla de las 4 de la tarde de Martin Lewis: el sencillo truco diario para ahorrar en calefacción

Mantener el hogar caliente sin que el gasto se dispare es una preocupación constante para muchas familias, especialmente durante los meses más fríos. El incremento de los precios energéticos obliga a buscar soluciones prácticas y asequibles y Martin Lewis, fundador de MoneySavingExpert y una de las voces más influyentes en materia de finanzas personales, ha vuelto a compartir un truco que puede marcar la diferencia.

Lewis acostumbra a ofrecer consejos a través de su sitio web, su podcast en la BBC y su programa televisivo The Martin Lewis Money Show Live. Hace un tiempo explicó una estrategia sencilla que, según confirma su equipo, sigue siendo totalmente válida hoy en día. El consejo apareció originalmente en un segmento emitido en 2022 y desde entonces se ha vuelto cada vez más citado por su efectividad.

En qué consiste la regla de las 4 de la tarde

El experto y su equipo sostienen que la clave está en aplicar lo que Lewis denomina cortinas térmicas. La idea consiste en usar las cortinas de manera estratégica para aprovechar al máximo el calor natural del día y evitar que se pierda cuando cae la noche. Durante las horas de sol se recomienda mantenerlas completamente abiertas para que la luz y el calor entren de forma directa en la vivienda. En cuanto oscurece, conviene cerrarlas para retener el calor acumulado y evitar que las temperaturas exteriores enfríen el interior.

Aunque es algo que muchas personas saben, Lewis insiste en que lo realmente importante es hacerlo con constancia. De ahí surge la llamada regla de las 4 de la tarde. A medida que avanza noviembre el sol se pone cada vez más temprano y por eso cerrar las cortinas alrededor de las 16:00 puede marcar una diferencia notable en la conservación del calor del hogar. Esta rutina debe ajustarse según avance el mes y la puesta de sol se adelante unos minutos cada día.

Lewis recomienda utilizar cortinas térmicas o, de manera más económica, forrarlas con mantas polares. Esta solución ayuda a mejorar el aislamiento y puede suponer un ahorro apreciable. Eso sí, insiste en que cualquier tejido añadido debe ser ignífugo para evitar riesgos.

Otros consejos para reducir el coste en calefacción

El truco de las cortinas forma parte de una lista más amplia de recomendaciones para reducir el consumo energético. En su sitio web se pueden encontrar sugerencias como colocar paneles reflectantes detrás de los radiadores, evitar corrientes de aire en puertas y ventanas o utilizar sistemas de calefacción personal como mantas térmicas o prendas calefactables. Estas alternativas permiten calentar directamente a la persona en lugar de toda la vivienda.

De hecho, Lewis suele repetir una frase que resume su filosofía de ahorro: calienta a la persona, no la casa. Con este enfoque anima a buscar métodos que generen calor de manera eficiente y localizada para reducir el uso de calefacción central, que suele ser la opción más costosa.